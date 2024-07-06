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Юань набирает популярность и обороты в Казахстане

В Казахстане растет интерес к юаню среди населения. За май обменники продали нацвалюту Китая на 84 млн тенге.

Источник: DKNews.kz

При этом в апреле покупка превышала продажу. Почему мы выбираем юань и что влияет на курс тенге к китайской нацвалюте, расскажем здесь.

За первые три месяца 2024 года объем торгов по паре CNY/KZT на KASE составил 694 млн юаней (~43 млрд тенге), что на 48% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Указанное снижение происходило вопреки дальнейшему увеличению товарооборота между РК и КНР (+10% до 9 млрд долларов) и могло происходить ввиду высокой базы прошлого года и сохранения основных платежей в «твердой» валюте.

«Тем не менее постепенное увеличение популярности юаня на фоне активной политики Китая по “интернационализации” своей валюты может привести к росту торговли китайской валютой на казахстанской бирже. Как следствие, у наших экспортеров и импортеров появится возможность снизить долю доллара США в торговых отношениях. В свою очередь, это может упростить взаиморасчет, уменьшить транзакционные расходы и снизить валютные риски. К тому же, по мере роста влияния юаня в мировой торговле улучшатся взаимные инвестиции. У наших банков появятся большие объемы депозитов в юанях, а у экономических субъектов, в том числе государственных и квазигосударственных, появится больше возможностей диверсификации. Таким образом, перспективы роста объема торгов по паре CNY/KZT на KASE сохраняются значительными».

Рамазан Досов
главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана

Спрос на юань среди казахстанцев растет по мере увеличения числа прямых транзакций в юанях.

«Причина роста спроса на юань — внешняя торговля, где объем импорта за прошлый год вырос примерно на 50% и достиг почти $17 млрд (первое место среди всех стран), и в частности интернет-покупки на китайских электронных платформах Pinduoduo, Ali Express, Temu, Taobao, ставших популярными среди потребителей в РК. Кроме того, казахстанские производители продают свои товары на этих площадках и для финансирования операционных и иных расходов могут приобретать юани на местном рынке».

Гульмира Камеденова
старший аналитик департамента торговых идей Halyk Finance

Курс юаня формируется Народным банком Китая (PBOC) на основе управляемого плавающего валютного режима (PBOC устанавливает ежедневный фиксинг курса юаня по отношению к корзине иностранных валют, и в течение дня курс может колебаться в пределах 2%).

«Ввиду низкой ликвидности пары CNY/KZT ее формирование во многом следует изменениям курса USD/KZT и USD/CNY, т.е. это кросс-курс. Соответственно, его изменение будет во многом зависеть от того, как будут себя “чувствовать” тенге и юань по отношению к доллару».

Рамазан Досов
главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана

Курс юаня, в отличие от доллара США и евро, не свободно плавающий. В самом Китае курс формируется ежедневно с ограничениями под руководством Народного банка Китая (НБК) и известен как центральный паритетный курс (ЦПК).

«Принципы формирования ЦПК опираются на динамику юаня относительно 24 валют стран-партнеров. За один торговый день возможны колебания курса, но в пределах 2% от ЦПК. В свою очередь, курс юаня к тенге рассчитывается посредством кросс-курса, т.е. через опорную валюту — доллар США».

Гульмира Камеденова
старший аналитик департамента торговых идей Halyk Finance

Кросс-курс — это обменный курс между двумя валютами, который рассчитывается на основе их курсов по отношению к третьей валюте, обычно к доллару США. Такая обменная ставка применяется в международной торговле и финансах, когда прямой обмен между двумя валютами неэффективен или невозможен. Прямые курсы определяются на основе рыночного спроса и предложения для конкретных валютных пар.

Прямые же курсы доступны для наиболее распространенных валютных пар. Кросс-курсы нужны для торговли менее популярными или менее доступными валютами. При этом, торговля по прямым курсам может быть дешевле из-за большего объема торгов и ликвидности. Кросс-курсы могут включать в себя дополнительные расходы на конверсии через базовую валюту.

«Тенге показывает отрицательную динамику после выхода новостей о введении санкций против московской валютной биржи. Наблюдается временное падение спроса на тенге, что могло привести к ослаблению национальной валюты к доллару, евро и юаню. Также на тенге может влиять снижение конвертации валюты с Нацфонда».

Едыге Касымжан
аналитик управления аналитики BCC Invest

Китай уже девять лет подряд занимает верхнюю строчку в рейтинге мировых экономик и продолжает лидировать по объему экспорта. В 2023 году экспорт товаров и услуг Китая составил 3,593 млрд долларов, опередив США (3,009 млрд долларов) и Германию (2,004 млрд долларов). Четвертое место заняла Франция (921 млрд долларов), а пятое — Япония (919 млрд долларов).

В 2015 году МВФ включил китайский юань в список резервных валют, добавив его в «корзину СДР» (специальных прав заимствования), используемую для расчета курса этой специфической валюты. Юань стал пятой валютой в «корзине СДР» наряду с долларом США, евро, японской иеной и британским фунтом стерлингов. На момент включения доля юаня составила 10,92%, что сразу поставило его на третье место, опередив японскую иену и британский фунт стерлингов. В 2022 году МВФ пересмотрел доли валют в корзине, увеличив долю юаня до 12,28%.

Несмотря на это, доли китайского юаня в мировых валютных резервах, внешнеторговых платежах и операциях на валютном рынке Forex остаются ниже, чем его доля в «корзине СДР». За последние годы позиции юаня усилились. В сентябре 2020 года его доля в платежных операциях SWIFT составляла 1,97%, а в сентябре 2022 года — 2,44%. Тем не менее доля юаня все еще несопоставима с долей Китая в мировой торговле.

Прогноз «Исходя из настроений и прогнозов по USD/CNY и USD/KZT, можно отметить следующее. В перспективе на один год прогнозы аналитиков сходятся во мнении, что юань может ослабнуть к доллару еще на 1,1% (с н.г. ослаб на 1,8%), в то время как эксперты АФК ожидают ослабления нацвалюты к доллару в перспективе следующих 12 месяцев еще на 0,7% (с н.г. ослаб на 4,8%). Соответственно, кросс-курс по паре CNY/KZT снизится на 0,4%, т.е. изменения могут быть незначительными. Однако следует отметить, что указанные прогнозы отражают суждения независимых экспертов в моменте времени и предполагают целый ряд допущений, которые могут моментально терять свою актуальность» Рамазан Досов, главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана.

Иностранные аналитики прогнозируют, что юань в мировом масштабе продолжит играть роль валюты безопасной зоны, если на рынках будет и дальше сохраняться неопределенность. Однако эксперты указывают на то, что, хотя «тенденция сдвига на восток, в сторону юаня, налицо, темпы этого сдвига могут быть совсем не быстрыми».

«Курс юаня, как правило, коррелирует с динамикой доллара. Курс юаня к тенге в 2024 году в основном будет определяться: а) внутренней макроэкономической ситуацией в Казахстане; b) монетарной политикой ФРС и китайского ЦБ; c) спросом со стороны импортеров, в том числе компаниями из РФ, занимающихся реэкспортом. Мы внимательно следим за экономической ситуацией в Китае, однако курс юаня не прогнозируем, но предполагаем, что произойдет некоторое ослабление курса тенге к китайской валюте в рамках общей коррекции после избыточного укрепления нацвалюты в последние 2 года, что уже реализуется в настоящее время».

Амир Актанов
главный аналитик департамента торговых идей Halyk Finance

Ирина ЛЕДОВСКИХ.

валюта