Юань набирает популярность и обороты в Казахстане

При этом в апреле покупка превышала продажу. Почему мы выбираем юань и что влияет на курс тенге к китайской нацвалюте, расскажем здесь.
За первые три месяца 2024 года объем торгов по паре CNY/KZT на KASE составил 694 млн юаней (~43 млрд тенге), что на 48% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Указанное снижение происходило вопреки дальнейшему увеличению товарооборота между РК и КНР (+10% до 9 млрд долларов) и могло происходить ввиду высокой базы прошлого года и сохранения основных платежей в «твердой» валюте.
«Тем не менее постепенное увеличение популярности юаня на фоне активной политики Китая по “интернационализации” своей валюты может привести к росту торговли китайской валютой на казахстанской бирже. Как следствие, у наших экспортеров и импортеров появится возможность снизить долю доллара США в торговых отношениях. В свою очередь, это может упростить взаиморасчет, уменьшить транзакционные расходы и снизить валютные риски. К тому же, по мере роста влияния юаня в мировой торговле улучшатся взаимные инвестиции. У наших банков появятся большие объемы депозитов в юанях, а у экономических субъектов, в том числе государственных и квазигосударственных, появится больше возможностей диверсификации. Таким образом, перспективы роста объема торгов по паре CNY/KZT на KASE сохраняются значительными».
Спрос на юань среди казахстанцев растет по мере увеличения числа прямых транзакций в юанях.
«Причина роста спроса на юань — внешняя торговля, где объем импорта за прошлый год вырос примерно на 50% и достиг почти $17 млрд (первое место среди всех стран), и в частности интернет-покупки на китайских электронных платформах Pinduoduo, Ali Express, Temu, Taobao, ставших популярными среди потребителей в РК. Кроме того, казахстанские производители продают свои товары на этих площадках и для финансирования операционных и иных расходов могут приобретать юани на местном рынке».
Курс юаня формируется Народным банком Китая (PBOC) на основе управляемого плавающего валютного режима (PBOC устанавливает ежедневный фиксинг курса юаня по отношению к корзине иностранных валют, и в течение дня курс может колебаться в пределах 2%).
«Ввиду низкой ликвидности пары CNY/KZT ее формирование во многом следует изменениям курса USD/KZT и USD/CNY, т.е. это кросс-курс. Соответственно, его изменение будет во многом зависеть от того, как будут себя “чувствовать” тенге и юань по отношению к доллару».
Курс юаня, в отличие от доллара США и евро, не свободно плавающий. В самом Китае курс формируется ежедневно с ограничениями под руководством Народного банка Китая (НБК) и известен как центральный паритетный курс (ЦПК).
«Принципы формирования ЦПК опираются на динамику юаня относительно 24 валют стран-партнеров. За один торговый день возможны колебания курса, но в пределах 2% от ЦПК. В свою очередь, курс юаня к тенге рассчитывается посредством кросс-курса, т.е. через опорную валюту — доллар США».
Кросс-курс — это обменный курс между двумя валютами, который рассчитывается на основе их курсов по отношению к третьей валюте, обычно к доллару США. Такая обменная ставка применяется в международной торговле и финансах, когда прямой обмен между двумя валютами неэффективен или невозможен. Прямые курсы определяются на основе рыночного спроса и предложения для конкретных валютных пар.
Прямые же курсы доступны для наиболее распространенных валютных пар. Кросс-курсы нужны для торговли менее популярными или менее доступными валютами. При этом, торговля по прямым курсам может быть дешевле из-за большего объема торгов и ликвидности. Кросс-курсы могут включать в себя дополнительные расходы на конверсии через базовую валюту.
«Тенге показывает отрицательную динамику после выхода новостей о введении санкций против московской валютной биржи. Наблюдается временное падение спроса на тенге, что могло привести к ослаблению национальной валюты к доллару, евро и юаню. Также на тенге может влиять снижение конвертации валюты с Нацфонда».
Китай уже девять лет подряд занимает верхнюю строчку в рейтинге мировых экономик и продолжает лидировать по объему экспорта. В 2023 году экспорт товаров и услуг Китая составил 3,593 млрд долларов, опередив США (3,009 млрд долларов) и Германию (2,004 млрд долларов). Четвертое место заняла Франция (921 млрд долларов), а пятое — Япония (919 млрд долларов).
В 2015 году МВФ включил китайский юань в список резервных валют, добавив его в «корзину СДР» (специальных прав заимствования), используемую для расчета курса этой специфической валюты. Юань стал пятой валютой в «корзине СДР» наряду с долларом США, евро, японской иеной и британским фунтом стерлингов. На момент включения доля юаня составила 10,92%, что сразу поставило его на третье место, опередив японскую иену и британский фунт стерлингов. В 2022 году МВФ пересмотрел доли валют в корзине, увеличив долю юаня до 12,28%.
Несмотря на это, доли китайского юаня в мировых валютных резервах, внешнеторговых платежах и операциях на валютном рынке Forex остаются ниже, чем его доля в «корзине СДР». За последние годы позиции юаня усилились. В сентябре 2020 года его доля в платежных операциях SWIFT составляла 1,97%, а в сентябре 2022 года — 2,44%. Тем не менее доля юаня все еще несопоставима с долей Китая в мировой торговле.
Прогноз «Исходя из настроений и прогнозов по USD/CNY и USD/KZT, можно отметить следующее. В перспективе на один год прогнозы аналитиков сходятся во мнении, что юань может ослабнуть к доллару еще на 1,1% (с н.г. ослаб на 1,8%), в то время как эксперты АФК ожидают ослабления нацвалюты к доллару в перспективе следующих 12 месяцев еще на 0,7% (с н.г. ослаб на 4,8%). Соответственно, кросс-курс по паре CNY/KZT снизится на 0,4%, т.е. изменения могут быть незначительными. Однако следует отметить, что указанные прогнозы отражают суждения независимых экспертов в моменте времени и предполагают целый ряд допущений, которые могут моментально терять свою актуальность» Рамазан Досов, главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана.
Иностранные аналитики прогнозируют, что юань в мировом масштабе продолжит играть роль валюты безопасной зоны, если на рынках будет и дальше сохраняться неопределенность. Однако эксперты указывают на то, что, хотя «тенденция сдвига на восток, в сторону юаня, налицо, темпы этого сдвига могут быть совсем не быстрыми».
«Курс юаня, как правило, коррелирует с динамикой доллара. Курс юаня к тенге в 2024 году в основном будет определяться: а) внутренней макроэкономической ситуацией в Казахстане; b) монетарной политикой ФРС и китайского ЦБ; c) спросом со стороны импортеров, в том числе компаниями из РФ, занимающихся реэкспортом. Мы внимательно следим за экономической ситуацией в Китае, однако курс юаня не прогнозируем, но предполагаем, что произойдет некоторое ослабление курса тенге к китайской валюте в рамках общей коррекции после избыточного укрепления нацвалюты в последние 2 года, что уже реализуется в настоящее время».
Ирина ЛЕДОВСКИХ.