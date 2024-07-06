Юань набирает популярность и обороты в Казахстане

Прогноз «Исходя из настроений и прогнозов по USD/CNY и USD/KZT, можно отметить следующее. В перспективе на один год прогнозы аналитиков сходятся во мнении, что юань может ослабнуть к доллару еще на 1,1% (с н.г. ослаб на 1,8%), в то время как эксперты АФК ожидают ослабления нацвалюты к доллару в перспективе следующих 12 месяцев еще на 0,7% (с н.г. ослаб на 4,8%). Соответственно, кросс-курс по паре CNY/KZT снизится на 0,4%, т.е. изменения могут быть незначительными. Однако следует отметить, что указанные прогнозы отражают суждения независимых экспертов в моменте времени и предполагают целый ряд допущений, которые могут моментально терять свою актуальность» Рамазан Досов, главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана.