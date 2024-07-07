«Аэрофлот» стабилизировал расписание для рейсов из Шереметьево

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о стабилизации расписания для рейсов из аэропорта Шереметьево.
«По состоянию на 02:00 мск 7 июля “Аэрофлот” стабилизировал производственный план выполнения полетов [из Шереметьево]. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы компании.
За 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172. Из них 167 рейсов отправлено, 5 рейсов готовятся к вылету, уточнил «Аэрофлот».
Также компания сообщила, что более 3,2 тыс. пассажиров стыковочных рейсов за 5 и 6 июля были бесплатно переоформлены на другие ближайшие рейсы.