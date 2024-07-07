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В Омской области за 5 миллионов построят новый мост

Его длина будет составлять около 15 метров.

Источник: Om1.ru

В регионе ищут подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и работы по подготовке проектной документации для строительства моста через реку Чебаклинка. Он появится на улице Набережной в селе Чебаклы Большеуковского района. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Строительство объекта пройдёт в один этап. На нём должны быть две полосы движения шириной по три метра. Длина самого моста составит около 15 метров. Подрядчик должен разработать и представить на согласование не менее двух вариантов моста. Исполнителю также предстоит предусмотреть наружное освещение участка дороги и самого объекта.

Представить проект нужно до 15 декабря этого года. Цена контракта составляет 5,4 млн рублей. Строительство моста предусмотрено на 2025−2026 годы. Заявки от участников будут приниматься до 16 июля, а итоги аукциона подведут 18 июля.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о выделении средств на ремонт моста у омского Телецентра. Обновление объекта обойдётся в 2,8 млрд рублей.