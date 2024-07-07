В Омской области за 5 миллионов построят новый мост

Строительство объекта пройдёт в один этап. На нём должны быть две полосы движения шириной по три метра. Длина самого моста составит около 15 метров. Подрядчик должен разработать и представить на согласование не менее двух вариантов моста. Исполнителю также предстоит предусмотреть наружное освещение участка дороги и самого объекта.