На Долгиновском тракте построят два крупных социально значимых объекта

По словам специалиста, заказчиком этих социально значимых объектов является УКС «Запад». — В настоящее время ведется разработка проектной документации (специалистами УП «Минскпроект». — Прим. авт.) по строительству общежития для медиков, — отметила Т. Соломонова. — Планируем в четвертом квартале 2024 г. получить заключение экспертизы и затем приступить к возведению здания. К слову, по такому же проекту построено общежитие для медиков в Курасовщине, оно квартирного типа, на 1 200 мест.