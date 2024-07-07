На Долгиновском тракте построят два крупных социально значимых объекта

По словам специалиста, заказчиком этих социально значимых объектов является УКС «Запад». — В настоящее время ведется разработка проектной документации (специалистами УП «Минскпроект». — Прим. авт.) по строительству общежития для медиков, — отметила Т. Соломонова. — Планируем в четвертом квартале 2024 г. получить заключение экспертизы и затем приступить к возведению здания. К слову, по такому же проекту построено общежитие для медиков в Курасовщине, оно квартирного типа, на 1 200 мест.
Также специалист рассказала, что в больничном городке в районе Долгиновского тракта ведутся подготовительные работы по строительству инфекционного стационара:
— В конце июля (текущего года) планируем приступить к устройству фундамента.
К слову, архитектурный проект новой инфекционной больницы разработали специалисты УП «Минскпроект». Согласно документации, здания возведут из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Комплекс будет состоять из главного и четырех палатных корпусов, а также небольшого здания для лечения особо опасных инфекций. Объект дополнят хозяйственные постройки и парковка.
Главный корпус будет П-образной формы с внутренним двором. Там расположатся приемное отделение, операционный блок, кроме того — палаты реанимации, экспресс-лаборатория, клинико-лабораторная служба, кабинет КТ, микробиологический отдел, отделения: рентгенологическое, функциональной диагностики, эндоскопическое, платных услуг. Также запроектирован учебно-методический сектор с классами для медицинского колледжа, Белорусского государственного медицинского университета, где будет проходить обучение и переподготовка медиков.
В палатных корпусах разместятся основные лечебные отделения. В каждом — по 15 боксов, преимущественно двухместных. А также помещения общебольничного медицинского назначения. Из особенностей инфекционного стационара — все палаты будут иметь вход-загрузку с улицы.