На молдавские зарплаты по ценам ЕС не выжить: Сколько нужно денег, чтобы не голодать в Кишиневе месяц

Рейтинг формируется на основе информации о потребительских ценах, стоимости недвижимости и показателях качества жизни. За основу сервис берет цены в Нью-Йорке — ему автоматически присваивается 100 баллов. Исходя из суммарного балла всех критериев, страна получает оценку и место в рейтинге, пишет diez.md.