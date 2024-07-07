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На молдавские зарплаты по ценам ЕС не выжить: Сколько нужно денег, чтобы не голодать в Кишиневе месяц

Сербский сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов Европы, по данным на середину 2024 года.

Источник: Соцсети

Сербский сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов Европы, по данным на середину 2024 года.

Столица Молдовы город Кишинев занимает 79 место из 92.

Рейтинг формируется на основе информации о потребительских ценах, стоимости недвижимости и показателях качества жизни. За основу сервис берет цены в Нью-Йорке — ему автоматически присваивается 100 баллов. Исходя из суммарного балла всех критериев, страна получает оценку и место в рейтинге, пишет diez.md.

Авторы индекса отмечают, что ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека в Кишинёве составляют 11 758,3 леев, без учета арендной платы.

Звание самого дорогого европейского города присвоено Женеве. За ним идут Цюрих и Рейкьявик.

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