На молдавские зарплаты по ценам ЕС не выжить: Сколько нужно денег, чтобы не голодать в Кишиневе месяц

Сербский сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов Европы, по данным на середину 2024 года.
Столица Молдовы город Кишинев занимает 79 место из 92.
Рейтинг формируется на основе информации о потребительских ценах, стоимости недвижимости и показателях качества жизни. За основу сервис берет цены в Нью-Йорке — ему автоматически присваивается 100 баллов. Исходя из суммарного балла всех критериев, страна получает оценку и место в рейтинге, пишет diez.md.
Авторы индекса отмечают, что ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека в Кишинёве составляют 11 758,3 леев, без учета арендной платы.
Звание самого дорогого европейского города присвоено Женеве. За ним идут Цюрих и Рейкьявик.