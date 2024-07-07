Алматы признан самым дорогим городом в Центральной Азии — рейтинг

АЛМАТЫ, 7 июл — Sputnik. Алматы признан самым дорогим городом в Центральной Азии, Астана на втором месте, сообщило аналитическое агентство Numbeo.
Южная столица Казахстана обошла по этому показателю не только Астану, но и Ташкент, утверждает агентство, обновившее свой ежегодный рейтинг самых дорогих городов планеты.
Во всеобщем мировом рейтинге Алматы оказался на 164 месте из 218.
Кроме того, во всеобщем рейтинге есть и Астана, занимающая 176 место.
В первой тройке мирового рейтинга Женева, Цюрих и Нью-Йорк. Замыкают пакистанские Карачи и Лахор и индийская Калькутта.