Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алматы признан самым дорогим городом в Центральной Азии — рейтинг

Астана оказалась на втором месте.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 7 июл — Sputnik. Алматы признан самым дорогим городом в Центральной Азии, Астана на втором месте, сообщило аналитическое агентство Numbeo.

Южная столица Казахстана обошла по этому показателю не только Астану, но и Ташкент, утверждает агентство, обновившее свой ежегодный рейтинг самых дорогих городов планеты.

Во всеобщем мировом рейтинге Алматы оказался на 164 месте из 218.

Кроме того, во всеобщем рейтинге есть и Астана, занимающая 176 место.

В первой тройке мирового рейтинга Женева, Цюрих и Нью-Йорк. Замыкают пакистанские Карачи и Лахор и индийская Калькутта.

рейтинги