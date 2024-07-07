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Некачественная работа ЖКХ. Как вернуть деньги

Если потребителю не оказали необходимую коммунальную услугу или провели работу некачественно, то он имеет право на перерасчет. Как вернуть деньги, читайте в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Источник: Минск-новости

Акт претензии Для начала нужно связаться с организацией, которая оказывала услугу. Акт претензии можно составить, позвонив на единый номер 115 или диспетчеру ЖКХ вашего района. Заявление должно быть зарегистрировано в день оказания услуги в письменном или электронном виде. Вам должны сообщить его регистрационный номер.

Далее специалист обслуживающей организации должен приехать и проверить качество предоставленной услуги. Будет составлен претензионный акт с детальной информацией об услуге, описанием методов проверки и выводами комиссии. Если возникает несогласие по какому-либо вопросу, акт подписывается с оговоркой. Один экземпляр документа остается у обратившегося. При условии если ЖКХ признала факт некачественного оказания услуги, то его должны устранить. Сроки варьируются от одного дня до месяца.

Ситуации экстренного характера требуют немедленного рассмотрения: газовые утечки, трещины в трубопроводах и др. Что делать, если специалист не установил факт некачественного оказания услуг Вы должны получить письменный мотивированный отказ в удовлетворении претензии в течение пяти календарных дней. Если вы не согласны с таким решением, можно за свой счет заказать независимую экспертизу качества ЖКУ и обжаловать отказ в суде. Для проведения процедуры нужно обратиться в местные органы власти и подать заявление. Комиссия назначит дату и время проведения проверки у вас дома, где будут производиться измерения, пробы и визуальный осмотр, после составят акт судебного постановления.

При подтверждении недостатков обслуживающая организация обязана не только устранить их, но и возместить стоимость расходов на экспертизу. В противном случае деньги за дополнительную проверку вам не вернут. Обслуживающая организация также имеет право обжаловать решение комиссии в суде. Что нужно для перерасчета Написать заявление и доказать, что услуга не была предоставлена. Для этого потребуется претензионный акт, акт независимой проверки или решение суда.

Перерасчет должен быть произведен с момента подачи претензии в обслуживающую организацию. Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) в домах, оборудованных индивидуальными счетчиками, взимается с жильцов. За содержание помещений и техобслуживание в случае несоблюдения санитарных норм ответственны проживающие. Не забывайте, что в судебном порядке у вас есть право требовать компенсацию как морального ущерба, так и дополнительных расходов от обслуживающей организации. Подготовила Анастасия Косякова.

ЖКХ