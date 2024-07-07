Некачественная работа ЖКХ. Как вернуть деньги

Ситуации экстренного характера требуют немедленного рассмотрения: газовые утечки, трещины в трубопроводах и др. Что делать, если специалист не установил факт некачественного оказания услуг Вы должны получить письменный мотивированный отказ в удовлетворении претензии в течение пяти календарных дней. Если вы не согласны с таким решением, можно за свой счет заказать независимую экспертизу качества ЖКУ и обжаловать отказ в суде. Для проведения процедуры нужно обратиться в местные органы власти и подать заявление. Комиссия назначит дату и время проведения проверки у вас дома, где будут производиться измерения, пробы и визуальный осмотр, после составят акт судебного постановления.