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Справка о субсидии на жилье в Беларуси с июля 2024 выдается онлайн

Единый портал электронных услуг ввел новую административную процедуру.

Источник: Комсомольская правда

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» в июле 2024 появилась новая административная процедура. Это выдача справки о предоставлении или непредоставлении одноразовой субсидии на строительство, реконструкцию или приобретение жилого помещения.

Как сообщает Национальный центр электронных услуг, теперь белорусы могут получить такую справку не выходя из дома.

Мы писали о новых условиях сдачи экзаменов, порядке выдачи и обмена водительских прав. Изменения в закон о дорожном движении начали действовать в Беларуси 6 июля (здесь подробнее).

недвижимость