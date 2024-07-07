Справка о субсидии на жилье в Беларуси с июля 2024 выдается онлайн

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» в июле 2024 появилась новая административная процедура. Это выдача справки о предоставлении или непредоставлении одноразовой субсидии на строительство, реконструкцию или приобретение жилого помещения.
Как сообщает Национальный центр электронных услуг, теперь белорусы могут получить такую справку не выходя из дома.
Мы писали о новых условиях сдачи экзаменов, порядке выдачи и обмена водительских прав. Изменения в закон о дорожном движении начали действовать в Беларуси 6 июля (здесь подробнее).