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Уралмашевский рынок начали сносить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали сносить торговый комплекс «Уралмашевский» на улице Победы, 65. На этом месте будет построен жилой комплекс.

Как сообщает 66.ru, на территории торгового комплекса «Уралмашевский» работает техника. Участок принадлежит девелоперу Forum, который с прошлого года готовится к его застройке. С арендаторами торгового комплекса «Уралмашевский» расторгли все договоры. Они покинули объект весной. В 2023 году владелец земли начал готовить градостроительную документацию. Статус участка поменяли на зону Ц-2 (общественно-деловая), на которой можно строить жилые дома.

Застраивалась территория на улице Победы начали в 1980-ых годах. Тогда и появился сельскохозяйственный рынок. В 2011 году на его месте был построен торговый комплекс «Уралмашевский».

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