Уралмашевский рынок начали сносить в Екатеринбурге

Как сообщает 66.ru, на территории торгового комплекса «Уралмашевский» работает техника. Участок принадлежит девелоперу Forum, который с прошлого года готовится к его застройке. С арендаторами торгового комплекса «Уралмашевский» расторгли все договоры. Они покинули объект весной. В 2023 году владелец земли начал готовить градостроительную документацию. Статус участка поменяли на зону Ц-2 (общественно-деловая), на которой можно строить жилые дома.