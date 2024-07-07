На Украине допустили крах энергосистемы страны зимой

Власти Украины признают, что предстоящая зима и отопительный сезон станут настоящим испытанием. Так, 2 июля в «Укрэнерго» сообщили, что страна запросила помощь у Венгрии, Польши и Словакии на фоне проблем с электричеством. Кроме того, 2 июля планируется импорт электроэнергии из Польши, Венгрии, Молдавии, Словакии и Румынии. Общий объем составит 30,7 тыс. МВт/ч.