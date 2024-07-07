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Новые дома получили пострадавшие от паводков жители Макинска

11 новых домов были приобретены для пострадавших от паводков жителей города Макинска Буландынского района Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: акимат

Ключи жителям Макинска, дома которых пострадали от паводка, вручил аким Буландынского района Ардак Смаилов.

Как поделились в пресс-службе акимата Буландынского района, помог в таком деле Фонд Булата Утемуратова, который оказал финансовую спонсорскую поддержку в приобретении 11 новых домов.

— Наш дом был затоплен этой весной во время паводка, и нам пришлось жить в доме наших соседей, сейчас радости нет предела, и я благодарю за такую поддержку и помощь, — поделилась жительница города Макинска Алия Жаксымуратова.

Всего в Макинске во время прошедших паводков весной текущего года пострадали 36 домов, 20 из них получили финансирование в качестве компенсации за имущество. В районе осталось приобрести пять домов для пострадавших.