Новые дома получили пострадавшие от паводков жители Макинска

Ключи жителям Макинска, дома которых пострадали от паводка, вручил аким Буландынского района Ардак Смаилов.
Как поделились в пресс-службе акимата Буландынского района, помог в таком деле Фонд Булата Утемуратова, который оказал финансовую спонсорскую поддержку в приобретении 11 новых домов.
— Наш дом был затоплен этой весной во время паводка, и нам пришлось жить в доме наших соседей, сейчас радости нет предела, и я благодарю за такую поддержку и помощь, — поделилась жительница города Макинска Алия Жаксымуратова.
Всего в Макинске во время прошедших паводков весной текущего года пострадали 36 домов, 20 из них получили финансирование в качестве компенсации за имущество. В районе осталось приобрести пять домов для пострадавших.