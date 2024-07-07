Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мы переоцениваем курс тенге: глава Сената раскритиковал Нацбанк

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан тратит в два раза больше, чем зарабатывает, сообщает Zakon.kz.

Источник: ЕАМФ

О системном влиянии трат из Нацфонда на экономику спикер Сената высказался на презентации сборника аналитических материалов по достижению ЦУР в Казахстане, подготовленного участниками третьего потока «Школы аналитики».

«Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем. Откуда берутся эти дополнительные средства? Из Национального фонда и заимствований. Мы этими расходами разгоняем инфляцию и цены. Соответственно, Национальный банк повышает процентную ставку, но тем самым ограничивает предпринимательскую активность в стране, а значит, и экономический рост», — сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, есть и вторая часть проблемы, которая может быть даже более серьезной.

«Для трансфертов в бюджет нужно продавать доллары из Национального фонда на наш внутренний валютный рынок. Снова включается закон спроса и предложения. Мы тем самым переоцениваем курс тенге. Наверное, это и неплохо. Но в чем эффект от этого? Переоцененный тенге — это дорогой экспорт и дешевый импорт. А значит, наши товаропроизводители оказываются в невыгодном положении по сравнению с производителями из Китая, России, Турции и других стран: они проигрывают по ценам и, соответственно, снова не растет наше внутреннее производство и промышленность», — заключил глава Сената.