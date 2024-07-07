Мы переоцениваем курс тенге: глава Сената раскритиковал Нацбанк

«Для трансфертов в бюджет нужно продавать доллары из Национального фонда на наш внутренний валютный рынок. Снова включается закон спроса и предложения. Мы тем самым переоцениваем курс тенге. Наверное, это и неплохо. Но в чем эффект от этого? Переоцененный тенге — это дорогой экспорт и дешевый импорт. А значит, наши товаропроизводители оказываются в невыгодном положении по сравнению с производителями из Китая, России, Турции и других стран: они проигрывают по ценам и, соответственно, снова не растет наше внутреннее производство и промышленность», — заключил глава Сената.