На что можно потратить маткапитал: пять направлений

Заявление о распоряжении рассматривается в течение 10 дней. При наличии оснований этот срок может быть приостановлен и продлен до 20 рабочих дней. При положительном решении деньги будут перечислены на выбранную цель по реквизитам, указанным в заявлении или договоре в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.