Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 8 июля 2024

Новый курс валют изменился в сравнении с курсами, которые устанавливались на минувшую пятницу и выходные. Например, курс 1 доллара увеличился на 0,0038 белрубля, курс 1 евро Нацбанк поднял больше чем на 1 копейку — на 0,0137 белрубля, а вот курс 100 российских рублей снижен на 0,0047 белрубля.