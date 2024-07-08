Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 8 июля 2024

В Национальном банке Беларуси скорректировали курс доллара и евро в сторону увеличения, курс российского рубля снизился на 8 июля 2024, понедельник.
Так, стали известны официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, которые устанавливает Нацбанк. В том числе изменились курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми, чаще всего, белорусы осуществляют в банках.
Согласно данным Нацбанка, установлены следующие курсы на 8 июля, понедельник: 1 доллар США равен 3,2155 рубля, 1 евро — 3,4811 BYN, 100 российских рублей — 3,6398 белорусского рубля.
Новый курс валют изменился в сравнении с курсами, которые устанавливались на минувшую пятницу и выходные. Например, курс 1 доллара увеличился на 0,0038 белрубля, курс 1 евро Нацбанк поднял больше чем на 1 копейку — на 0,0137 белрубля, а вот курс 100 российских рублей снижен на 0,0047 белрубля.