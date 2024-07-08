Челябинская «вторичка» незначительно выросла в цене

При этом Челябинск в числе попавших в исследование российских городов входит в тройку территорий с самым дешевым вторичным жильем. Дешевле чем в Челябинске квартиры можно найти лишь в Волгограде и Воронеже. В соседнем с Челябинском Екатеринбурге средняя цена на вторичное жилье за месяц подорожало на 0,70%, достигнув уровня в 131,5 тыс. рублей.