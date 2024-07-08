Челябинская «вторичка» незначительно выросла в цене

Исследование провели специалисты «Циан. Аналитики», а его результаты опубликовал «Коммерсант». Согласно этим данным, в Челябинске в июле в сравнении с первым месяцем лета средние цены на «вторичку» поднялись на 0,30%, добравшись до цифры в 103,5 тыс. рублей за квадратный метр.
Однако, если сравнить этот ценник со средней стоимостью подержанного «квадрата» годом ранее, то мы заметим куда более существенное подорожание. В июле 2023 года вторичная недвижимость в Челябинске в среднем стоила 78,3 тыс. рублей за квадратный метр.
При этом Челябинск в числе попавших в исследование российских городов входит в тройку территорий с самым дешевым вторичным жильем. Дешевле чем в Челябинске квартиры можно найти лишь в Волгограде и Воронеже. В соседнем с Челябинском Екатеринбурге средняя цена на вторичное жилье за месяц подорожало на 0,70%, достигнув уровня в 131,5 тыс. рублей.