В Усть-Куте продолжается капремонт моста через Лену

«Мост расположен на автомобильной дороге Усть-Кут — Уоян, которая входит в опорную сеть дорог Российской Федерации. По ней идет снабжение северных территорий региона, доставляют тяжелые грузы в Республики Бурятию, а также на северные месторождения полезных ископаемых. Для его капитального ремонта полностью доведены финансовые средства. Есть небольшие технические вопросы, но они будут отрегулированы и до конца года по мосту будет обеспечен проезд. Работы завершат в 2025 году», — сказал Константин Зайцев.