В Усть-Куте продолжается капремонт моста через Лену

Работы там ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Их общая стоимость составляет 367 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Мост расположен на автомобильной дороге Усть-Кут — Уоян, которая входит в опорную сеть дорог Российской Федерации. По ней идет снабжение северных территорий региона, доставляют тяжелые грузы в Республики Бурятию, а также на северные месторождения полезных ископаемых. Для его капитального ремонта полностью доведены финансовые средства. Есть небольшие технические вопросы, но они будут отрегулированы и до конца года по мосту будет обеспечен проезд. Работы завершат в 2025 году», — сказал Константин Зайцев.
Капитальный ремонт начали в прошлом году. Выполнен демонтаж плит проезжей части. Специалисты приступили к замене пролетного строения, монтажу плит проезжей части и цоколей, пескоструйной обработке металлоконструкций пролетного строения. Затем выполнят автомобильные подходы к мосту, установят наружное освещение, уложат асфальтобетонное покрытие. Установят дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут разметку.
«Возникла необходимость внести корректировки в проектную документацию и предусмотреть прокладку силового кабеля для строящегося микрорайона Усть-Кута. Изменения внесены, сами работы уже выполнены», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Из-за капитального ремонта действуют ограничения для движения транспорта. Машины полиции, скорой медицинской помощи, МЧС пропускают бесперебойно.