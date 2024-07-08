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В Новосибирске планируют увеличить число рабочих на стройке нового моста

На стройке четвертого моста планируют увеличить число рабочих.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает портал РБК-Новосибирск, на стройке четвертого моста через реку Обь планируют увеличить число рабочих.

В пресс-службе ГК «ВИС» отметили, что сейчас на стройке моста работают около 300 человек в две смены, при этом для завершения работ к декабрю 2025 года рабочих должно быть не менее 700.

В свою очередь, пресс-служба министерства транспорта Новосибирской области сообщила, что стороны концессионного соглашения регулярно ведут переговоры по условиям мобилизации строительных работ.

Напомним, что в Новосибирске переустановили около 1,5 км тротуаров на Октябрьском мосту.

строительство