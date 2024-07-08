Новый электропоезд «Финист» выйдет на кольцевой маршрут в Перми 8 июля

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о развитии пермской транспортной сети, соглашение о котором было подписано 20 июня. В частности, планируется запуск скоростных электричек «Ласточек», которые будут следовать из центра города со станции «Пермь-2» до микрорайона Закамск.