Новый электропоезд «Финист» выйдет на кольцевой маршрут в Перми 8 июля

Электропоезд «Финист» выйдет на кольцевой маршрут в Перми 8 июля, сообщает АО «Пермская пригородная компания».
Как сообщает организация, новая электричка уже прошла обкатку в Пермском крае и включена в маршрутную сеть региона.
«Свой первый рейс в Перми совершит Финист в понедельник. В 9 утра он начнёт движение на кольцевом маршруте от станции Пермь-2», — рассказывает «Пермская пригородная компания».
Электропоезд «Финист» — аналог состава «Ласточка», выполненный из отечественных комплектующих.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о развитии пермской транспортной сети, соглашение о котором было подписано 20 июня. В частности, планируется запуск скоростных электричек «Ласточек», которые будут следовать из центра города со станции «Пермь-2» до микрорайона Закамск.