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Новый электропоезд «Финист» выйдет на кольцевой маршрут в Перми 8 июля

Электричка прошла обкатку в Пермском крае.

Источник: Пермская пригородная компания

Электропоезд «Финист» выйдет на кольцевой маршрут в Перми 8 июля, сообщает АО «Пермская пригородная компания».

Как сообщает организация, новая электричка уже прошла обкатку в Пермском крае и включена в маршрутную сеть региона.

«Свой первый рейс в Перми совершит Финист в понедельник. В 9 утра он начнёт движение на кольцевом маршруте от станции Пермь-2», — рассказывает «Пермская пригородная компания».

Электропоезд «Финист» — аналог состава «Ласточка», выполненный из отечественных комплектующих.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о развитии пермской транспортной сети, соглашение о котором было подписано 20 июня. В частности, планируется запуск скоростных электричек «Ласточек», которые будут следовать из центра города со станции «Пермь-2» до микрорайона Закамск.