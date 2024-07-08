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В Приморье запустили движение по путепроводу в районе Кипарисово

Проезд по объекту открыли с опережением календарного графика.

Источник: ФКУ ДСД "Дальний Восток"

В Приморье завершились основные строительные работы на путепроводе, пересекающем Транссибирскую железную дорогу у села Кипарисово. Запущен проезд по левой стороне объекта. Теперь автомобилисты могут свободно передвигаться по четырем полосам: двум в каждом направлении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

На объекте ещё предстоит выполнение нескольких завершающих работ, включая установку осветительных систем и обустройство систем водоотведения.

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев отметил, что летом трафик на трассе «Уссури» значительно увеличивается, так как это ключевой маршрут к морскому побережью.

«Для нас важно было обеспечить комфортный и безопасный проезд до начала туристического сезона», — подчеркнул Петраев.

Отмечается, что открытие проезда произошло на год раньше запланированного срока по контракту.

Напомним, работы по строительству левой части путепровода стартовали этой зимой. Рабочие установили пять опор и 28 пролетных балок, выложили асфальт и нанесли временную дорожную разметку.