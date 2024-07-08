В Приморье запустили движение по путепроводу в районе Кипарисово

В Приморье завершились основные строительные работы на путепроводе, пересекающем Транссибирскую железную дорогу у села Кипарисово. Запущен проезд по левой стороне объекта. Теперь автомобилисты могут свободно передвигаться по четырем полосам: двум в каждом направлении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
На объекте ещё предстоит выполнение нескольких завершающих работ, включая установку осветительных систем и обустройство систем водоотведения.
Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев отметил, что летом трафик на трассе «Уссури» значительно увеличивается, так как это ключевой маршрут к морскому побережью.
«Для нас важно было обеспечить комфортный и безопасный проезд до начала туристического сезона», — подчеркнул Петраев.
Отмечается, что открытие проезда произошло на год раньше запланированного срока по контракту.
Напомним, работы по строительству левой части путепровода стартовали этой зимой. Рабочие установили пять опор и 28 пролетных балок, выложили асфальт и нанесли временную дорожную разметку.