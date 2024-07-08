В Приморье запустили движение по путепроводу в районе Кипарисово

В Приморье завершились основные строительные работы на путепроводе, пересекающем Транссибирскую железную дорогу у села Кипарисово. Запущен проезд по левой стороне объекта. Теперь автомобилисты могут свободно передвигаться по четырем полосам: двум в каждом направлении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.