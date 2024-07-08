Аналитик Хадсон: Антироссийские санкции дали обратный результат

Аналитик отметил также, что успехи России стали результатом мышления администрации Байдена. Чиновники были уверены, что санкции — эффективный инструмент для давления на другие страны, чтобы они следовали политике Штатов. В реальности это привело к тому, что РФ и КНР решили создать альтернативную мировую систему в виде БРИКС.