По его словам, своими санкциями Джо Байден и поддержавшие его политики в Европе получили, введя санкции против России, не то, на что рассчитывали. Европа раскололась, оказалась отрезанной от РФ и потеряла фундамент своего 30-летнего процветания.
«Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», — подчеркнул Майкл Хадсон.
Аналитик отметил также, что успехи России стали результатом мышления администрации Байдена. Чиновники были уверены, что санкции — эффективный инструмент для давления на другие страны, чтобы они следовали политике Штатов. В реальности это привело к тому, что РФ и КНР решили создать альтернативную мировую систему в виде БРИКС.
«Это также положительно сказалось на устройстве России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам», — заключил он.
Накануне сообщалось, что теперь уже сами Соединенные Штаты Америки опасаются вводить очередные санкции против России за якобы использование нефтяных танкеров для обхода ограничений Запада. В Белом доме считают, что очередные ограничения, направленные против РФ, могут привести к росту цен на нефть в США.
Глава российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил, что Штаты пытаются помешать проекту атомной электростанции «Аккую», который реализуют Турция и РФ. Вашингтон внедряет санкции, которые направлены на блокирование переводов, необходимых именно для этого проекта.