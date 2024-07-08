Директор аэропорта рассказал, куда пропали идеи о создании в Омске базовых авиакомпаний

Директор Омского аэропорта Олег Селиверстов в интервью «Коммерческим вестям» рассказал о ситуации с базовыми авиакомпаниями. Напомним, в 2021 году у аэропорта было подписано соглашение с Red Wings. Предполагалось, что самолёты авиакомпании будут базироваться в Омске. Также велись переговоры о привлечении авиакомпании Citrus, которую планировала создать S7. Однако этим планам было не суждено сбыться.
«Но наступил 2022 год со всеми ограничениями. Что случилось с Citrus? Ничего, она не была создана. S7 собиралась покупать большое количество самолетов Airbus A320, к которым потеряла доступ. С Red Wings другая история. Тогда из-за санкций российским перевозчикам стало очень рискованно летать за границу, потому что суда могли быть арестованы. А Red Wings имеет в своем парке преобладающее количество Sukhoi Superjet с российской регистрацией, с которыми никаких проблем нет, поэтому для них появилась более важная задача — поддержание международных полетов», — объяснил Олег Селиверстов.
По словам Олега Селиверстова, аэропорт сейчас снова работает над привлечением базовой компании, но в ближайшее время это не случится.