Директор аэропорта рассказал, куда пропали идеи о создании в Омске базовых авиакомпаний

«Но наступил 2022 год со всеми ограничениями. Что случилось с Citrus? Ничего, она не была создана. S7 собиралась покупать большое количество самолетов Airbus A320, к которым потеряла доступ. С Red Wings другая история. Тогда из-за санкций российским перевозчикам стало очень рискованно летать за границу, потому что суда могли быть арестованы. А Red Wings имеет в своем парке преобладающее количество Sukhoi Superjet с российской регистрацией, с которыми никаких проблем нет, поэтому для них появилась более важная задача — поддержание международных полетов», — объяснил Олег Селиверстов.