МАК обеспокоен состоянием частных воздушных судов и самонадеянностью их пилотов

«При выполнении полетов авиацией общего назначения происходящие события в большинстве случаев являются следствием ослабленного контроля со стороны частных владельцев за техническим состоянием воздушного судна, недостаточной подготовкой экипажей, а порой и самонадеянностью частных пилотов, не готовых принять правильные решения в сложных и нестандартных ситуациях. И такие подходы надо менять», — сказал господин Сторчевой ТАСС.
Число происшествий в девяти странах-участницах МАК остается минимальным с 2006 года. За первые пять месяцев зафиксировано 26 таких инцидентов, сообщил председатель МАК. По данным на сайте организации, в России с начала года произошло 13 происшествий, погибли шесть человек.
Как сообщалось ранее в докладе МАК, 2023 год в гражданской авиации РФ стал лучшим по абсолютным показателям безопасности с 2014 года. На статистике сказалось общее сокращение числа рейсов по сравнению с доковидным периодом. В 2023 году в России произошло 21 авиапроисшествие, включая 11 катастроф, в которых погибло 20 человек. Серьезных происшествий с магистральными самолетами не было.