МАК обеспокоен состоянием частных воздушных судов и самонадеянностью их пилотов

Как сообщалось ранее в докладе МАК, 2023 год в гражданской авиации РФ стал лучшим по абсолютным показателям безопасности с 2014 года. На статистике сказалось общее сокращение числа рейсов по сравнению с доковидным периодом. В 2023 году в России произошло 21 авиапроисшествие, включая 11 катастроф, в которых погибло 20 человек. Серьезных происшествий с магистральными самолетами не было.