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МАК обеспокоен состоянием частных воздушных судов и самонадеянностью их пилотов

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой призвал менять подходы к частной авиации в России. По его словам, инциденты с частными воздушными судами происходят из-за их техсостояния, неподготовленности пилотов или их самонадеянности.

Источник: РИА "Новости"

«При выполнении полетов авиацией общего назначения происходящие события в большинстве случаев являются следствием ослабленного контроля со стороны частных владельцев за техническим состоянием воздушного судна, недостаточной подготовкой экипажей, а порой и самонадеянностью частных пилотов, не готовых принять правильные решения в сложных и нестандартных ситуациях. И такие подходы надо менять», — сказал господин Сторчевой ТАСС.

Число происшествий в девяти странах-участницах МАК остается минимальным с 2006 года. За первые пять месяцев зафиксировано 26 таких инцидентов, сообщил председатель МАК. По данным на сайте организации, в России с начала года произошло 13 происшествий, погибли шесть человек.

Как сообщалось ранее в докладе МАК, 2023 год в гражданской авиации РФ стал лучшим по абсолютным показателям безопасности с 2014 года. На статистике сказалось общее сокращение числа рейсов по сравнению с доковидным периодом. В 2023 году в России произошло 21 авиапроисшествие, включая 11 катастроф, в которых погибло 20 человек. Серьезных происшествий с магистральными самолетами не было.