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Сестра Ким Чен Ына раскритиковала президента Южной Кореи

Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, обвинила президента Южной Кореи Юн Сок Ель в том, что тот обрек свою страну на катастрофу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Комсомольская правда

Сестра северокорейского лидера резко раскритиковала Сеул за активизацию военных учений и возобновление стрельб на полигонах около границы с КНДР.

«Игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидной провокацией, направленной на обострение ситуации, которой не может быть никакого оправдания», — заявила сестра главы КНДР.

Активные военные учения Ким Е Чжон связала с тем, что южнокорейский президент и «его свора, находящиеся в наихудшем политическом кризисе, пытаются найти запасной выход в обострении ситуации». Она пригрозила «немедленным выполнением своей миссии» северокорейской армией при любой попытке нарушения суверенитета страны.

Напомним, в начале июле этого года появились сообщения, что Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы на полигонах неподалеку от границ с КНДР. Сообщалось о военных учениях в провинциях Канвондо и Кенгидо.

Незадолго до этого стало известно, что главное управление ракетостроения Северной Кореи провело успешное испытание новой баллистической ракеты, которая может нести боеголовку весом до 4,5 тонны.