Сестра Ким Чен Ына раскритиковала президента Южной Кореи

Сестра северокорейского лидера резко раскритиковала Сеул за активизацию военных учений и возобновление стрельб на полигонах около границы с КНДР.
«Игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидной провокацией, направленной на обострение ситуации, которой не может быть никакого оправдания», — заявила сестра главы КНДР.
Активные военные учения Ким Е Чжон связала с тем, что южнокорейский президент и «его свора, находящиеся в наихудшем политическом кризисе, пытаются найти запасной выход в обострении ситуации». Она пригрозила «немедленным выполнением своей миссии» северокорейской армией при любой попытке нарушения суверенитета страны.
Напомним, в начале июле этого года появились сообщения, что Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы на полигонах неподалеку от границ с КНДР. Сообщалось о военных учениях в провинциях Канвондо и Кенгидо.
Незадолго до этого стало известно, что главное управление ракетостроения Северной Кореи провело успешное испытание новой баллистической ракеты, которая может нести боеголовку весом до 4,5 тонны.