Ежемесячный доход 500 тысяч тенге и выше получают 0,2% населения

В рамках ЕАЭС Казахстан уступает всем другим государствам по индексу цен на недвижимое имущество и занимает 72-ю позицию из 104 стран. «По оценкам экспертов, в 2023 году срок накопления полной стоимости жилья на первичном рынке для казахстанцев составлял 9,6 года, на вторичном рынке — 10 лет. Таким образом, приобретение жилья для большинства казахстанцев за счет собственных сбережений остается малодоступным (жилье считается доступным при сроке менее 3 лет, среднедоступным — от 3 до 4 лет и недоступным — при сроке более 5 лет)», — сказано в заключении ВАП к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.