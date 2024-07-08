Ежемесячный доход 500 тысяч тенге и выше получают 0,2% населения

Сравнение отдельных показателей в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз — Ред.) показывает, что самый высокий показатель ВВП на душу населения в Казахстане не коррелируется с показателями уровня жизни. «В частности, Казахстан уступает РФ и Беларуси по показателям среднего размера назначенной пенсии и минимального размера оплаты труда», — делятся в ВАП.
Структура населения по источникам доходов выглядит следующим образом:
— работающие по найму — 40,2%;
— самозанятые — 5,6%;
— получающие различные пособия (пенсии, стипендии, пособия по инвалидности, беременности и родам) — 10,5%;
— другие доходы (другие виды социальной помощи, доходы с личного подворья, доходы от собственности и другое) — 9,5%;
— живущие на иждивении — 34,3% (из них дети до 19 лет — 90%).
Согласно результатам исследования «Качество жизни населения», причиной низкого уровня обеспеченности 92,7% казахстанцев назвали низкую оплату труда.
Структура ежемесячных доходов по виду занятости выглядит следующим образом:
— до 50 тыс. тенге для 18,6% работающих по найму и 18% самозанятых;
— от 50 тыс. тенге до 250 тыс. тенге для 74% работающих по найму и 62,7% самозанятых;
— от 500 тыс. тенге и выше лишь для 0,4% работающих по найму и 0,4% самозанятых.
Ежемесячные доходы в размере до 50 тыс. тенге получают 79% получателей стипендии, 75,4% получателей пособий по инвалидности и 60% получателей пособий по беременности и родам. Пенсии для 71,6% получателей составляют в размере до 100 тыс. тенге.
Ежемесячный основной доход в размере от 500 тыс. тенге и выше получают лишь 0,2% населения. Из них 0,3% проживают в городе и только 0,05% — на селе. Так, 53,6% людей с ежемесячными доходами от 500 тыс. тенге и выше живут в Алматы (0,6% населения) и Астане (0,6% населения). В сельской местности наибольшее число людей с ежемесячными доходами от 500 тыс. тенге и выше проживают в Мангистауской (0,17% населения), Алматинской (0,05% населения) и Туркестанской областях (0,03% населения).
В ВАП замечают, что за 2010−2022 годы минимальная и среднемесячная заработная плата в Казахстане выросла в четыре раза.
«В этой связи объективно сказать, что доходы не могут расти бесконечно. Необходимы меры повышения покупательной способности национальной валюты, в том числе путем импортозамещения и производства товаров с высоким уровнем казахстанского содержания и импортозамещения», — заключают в Высшей аудиторской палате.
В ВАП уточняют, что потребительские расходы на протяжении долгого времени (2017−2022 годы) составляли 93%. «В структуре потребительских расходов продовольственные товары занимают более 50%, непродовольственные товары — более 25% и платные услуги — в среднем 17%. В результате высокая доля потребительских расходов не способствует росту потенциала для внутренних инвестиций физических лиц», — констатируют в Высшей аудиторской палате.
В среднем за 2013−2022 годы валовые внутренние сбережения составляли 37,5% от ВВП, тогда как валовые национальные расходы — 88,9% от ВВП.
Кредиты.
По данным Нацбанка, доля кредитования населения (56%) превышает кредиты бизнесу (44%). В разрезе видов валют преобладают кредиты в национальной валюте. В зависимости от целей: потребительские составляют 59%, ипотечные — 34% и прочие — 6,8%. В 2018—2022 годы кредиты, выданные банками населению на потребительские цели, увеличились в 2,5 раза.
Особую тревогу в Высшей аудиторской палате вызывают займы с истекшими сроками выплаты. Так, в 2023 году их сумма увеличилась на 41,6% по сравнению с показателем 2022 года, в том числе с просроченной задолженностью свыше 90 дней — на 21,8%.
«В свою очередь, на фоне задолженности населения, в 2023 году доходы микрофинансовых организаций (МФО) увеличились на 33,6%, в том числе чистая прибыль — на 40%. В результате по состоянию на 1 января 2024 года в портфеле казахстанских коллекторских агентств находились данные по 890 тыс. заемщикам с общим долгом на сумму 382 млрд тенге», — обращают внимание в ВАП.
Недвижимость.
В рамках ЕАЭС Казахстан уступает всем другим государствам по индексу цен на недвижимое имущество и занимает 72-ю позицию из 104 стран. «По оценкам экспертов, в 2023 году срок накопления полной стоимости жилья на первичном рынке для казахстанцев составлял 9,6 года, на вторичном рынке — 10 лет. Таким образом, приобретение жилья для большинства казахстанцев за счет собственных сбережений остается малодоступным (жилье считается доступным при сроке менее 3 лет, среднедоступным — от 3 до 4 лет и недоступным — при сроке более 5 лет)», — сказано в заключении ВАП к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.
Справочно:
Доступность жилья рассчитывается как соотношение стоимости жилья к доходам населения. Например, стоимость нового жилья в марте 2024 года — 486 579 тенге/м², среднемесячная номинальная заработная плата — 393 605 тенге/м². Соответственно, для приобретения новой квартиры в 54 м² необходимо откладывать всю зарплату 5,5 года или 18 лет по 30% от заработной платы.
В Казахстане в 2023 году введено в эксплуатацию 17,5 млн м² жилья, что на 11,9% больше показателя 2022 года, согласно отчету Правительства РК об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. В 2018—2022 годы объем кредитов, выданных банками на строительство и приобретение жилья гражданам (ипотечное кредитование), увеличился более чем в четыре раза.
По результатам исследования «Качество жизни населения» степень удовлетворенности граждан:
— возможностью самостоятельного приобретения жилья — 20,5% (в 2022 году — 21%);
— поддержкой государства в приобретении жилья — не более 22,5% (в 2022 году — 23,3%);
— качеством жилья — 52,5% (в 2022 году — 54,9%).
Здравоохранение.
Удовлетворенность своим финансовым и экономическим положением респонденты исследования «Качество жизни населения» оценили на 34% и 36,5%, соответственно. А степень удовлетворенности казахстанцев качеством услуг здравоохранения не достигает и 50%. «Это скажется на достижении цели устойчивого развития (ЦУР) № 3.8. “Нужно обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех”, — считают в ВАП.
В структуре инвестиций в отрасль здравоохранения доля бюджетных средств в 2023 году составила 52%. «Такая зависимость от государственной поддержки характеризует неустойчивое развитие отрасли. Это объясняет необходимость привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры отрасли с учетом имеющихся рисков и недостатков», — резюмируют в Высшей аудиторской палате.
По итогам аудита ВАП отметила:
— отсутствие долгосрочной стратегии реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП);
— несоразмерность государственных обязательств к объемам привлекаемых инвестиций (на 1 сентября 2019 года на 1 тенге привлеченных инвестиций приходится 2,1 тенге государственных обязательств);
— отсутствие инициатив в сфере развития высокотехнологичных и наукоемких производств;
— отсутствие оценки влияния проектов ГЧП в социально-экономическое развитие регионов, вопросы залогового обеспечения проектов ГЧП.
В Высшей аудиторской палате добавляют, что необходимо определение приоритетных отраслей экономики, разграничение рисков и ограничение обязательств государства не более 30% от стоимости проектов.
Другим аспектом выступают частные расходы домохозяйств на услуги здравоохранения, объем которых превышает 30% текущих расходов на здравоохранение. «Это связано с тем, что не все население Казахстана охвачено медицинским страхованием. Министерство здравоохранения планирует решить этот вопрос к 2026 году путем увеличения охвата населения медицинским страхованием до 90%», — рассказывают в ВАП.
Справочно:
В Европе частные расходы домохозяйств в структуре текущих расходов на здравоохранение в 2018 году составили 30% (данные Всемирной организации здравоохранения).
Результаты.
В Высшей аудиторской палате подчеркивают, что макроэкономическое прогнозирование, определяя будущие экономические условия, непосредственно влияет на качество жизни населения, что является важным критерием оценки эффективности государственной экономической политики.
По оценкам ВАП, проведенной согласно методике ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия — Ред.), развитие экономики Казахстана по направлению «Бедность и неравенство» (ЦУР № 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах») не инклюзивно. В Высшей аудиторской палате поясняют, что сохраняется:
— низкое соотношение среднего размера пенсии и среднемесячной заработной платы;
— разрыв между доходами 20% наиболее обеспеченных и 20% наименее обеспеченных слоев населения;
— разрыв между доходами 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных слоев населения;
— снижение средних доходов на душу населения и незначительное увеличение доли социальных выплат (без учета пенсий) в структуре денежных доходов домохозяйств.
«В отчете правительства практически не раскрываются актуальные аспекты социального благополучия среднестатистического казахстанца, констатируется механическое освоение средств и количественное достижение показателей результатов. Требование Бюджетного кодекса по оценке экономического эффекта от заявляемых расходов в отчете правительства в полной мере не раскрыто. Представленные как достигнутые социальные и экономические эффекты от реализации бюджетных инвестиционных проектов, субсидирования, увеличения и (или) пополнения уставного капитала являются неизмеримыми, обобщенными и обезличенными, а по ряду расходов и вовсе отсутствуют», — сообщают в Высшей аудиторской палате.
По мнению ВАП, необходим единый национальный стандарт (индекс) качества жизни населения для измерения и оценки влияния расходов государственного бюджета на благосостояние среднестатистического казахстанца.
*Качество жизни населения (2023 год). Бюро национальной статистики. Исследование основывается на выборочном опросе 12 тыс. домохозяйств. Оно охватывает в том числе вопросы условия жизни, здоровья, финансового положения, качества жилья, питьевой воды, удовлетворенности государственными услугами в сфере здравоохранения и образования.