Стремится к нулю: в Челябинской области опять уменьшилась безработица

В Челябинской области безработица составила 0,41%. По данным областной Контрольно-счетной палаты, на учете в службе занятости сейчас состоят 7,5 тыс. южноуральцев. Это на 500 человек меньше, чем месяц назад, на 2,8 тыс. человек меньше, чем в начале года и на 9 тыс. человек меньше, чем двумя годами ранее.
Дефицит кадров в регионе все еще сильный. Сейчас не заняты 44,6 тыс. вакансий. Это на 9,5 тыс. больше, чем два года назад.
«Низкая безработица может привести к риску текучести кадров, — прокомментировали в КСП. — Чтобы снизить возможные негативные последствия, необходимо активно развивать программы по подготовке и переподготовке специалистов».