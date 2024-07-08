Стремится к нулю: в Челябинской области опять уменьшилась безработица

В Челябинской области безработица составила 0,41%. По данным областной Контрольно-счетной палаты, на учете в службе занятости сейчас состоят 7,5 тыс. южноуральцев. Это на 500 человек меньше, чем месяц назад, на 2,8 тыс. человек меньше, чем в начале года и на 9 тыс. человек меньше, чем двумя годами ранее.