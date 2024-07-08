Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стремится к нулю: в Челябинской области опять уменьшилась безработица

В Челябинской области снова снизилась безработица.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области безработица составила 0,41%. По данным областной Контрольно-счетной палаты, на учете в службе занятости сейчас состоят 7,5 тыс. южноуральцев. Это на 500 человек меньше, чем месяц назад, на 2,8 тыс. человек меньше, чем в начале года и на 9 тыс. человек меньше, чем двумя годами ранее.

Дефицит кадров в регионе все еще сильный. Сейчас не заняты 44,6 тыс. вакансий. Это на 9,5 тыс. больше, чем два года назад.

«Низкая безработица может привести к риску текучести кадров, — прокомментировали в КСП. — Чтобы снизить возможные негативные последствия, необходимо активно развивать программы по подготовке и переподготовке специалистов».

экономика
занятость