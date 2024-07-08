Стали известны рабочие профессии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в Омске

На первом месте — водитель-дальнобойщик.
Согласно данным исследования в Омске самую высокую зарплату работодатели готовы были предложить водителям-дальнобойщикам — 177 912 рублей в среднем в месяц. Это на 22% выше, чем за аналогичный период 2023 года.
Вторую строчку рейтинга заняли каменщики. Представителям этой профессии в среднем предлагали 120 тысяч рублей — на 88% больше, чем в прошлом году. На третьем месте расположилась профессия фасадчика со средней зарплатой в 108 928 рублей в месяц (+41% в сравнении с 2023 годом).
В топ-5 самых высокооплачиваемых рабочих специальностей также вошли бурильщик — 105 200 рублей (+83%) и фрезеровщик — 102 333 (+24%).
Ранее мы писали о том, что в Омске вырос спрос на водителей ГАЗелей, легковых автомобилей и дальнобойщиков. Также рост спроса на водителей совпал с ростом спроса на разные виды транспорта.