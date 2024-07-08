Стали известны рабочие профессии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в Омске

Вторую строчку рейтинга заняли каменщики. Представителям этой профессии в среднем предлагали 120 тысяч рублей — на 88% больше, чем в прошлом году. На третьем месте расположилась профессия фасадчика со средней зарплатой в 108 928 рублей в месяц (+41% в сравнении с 2023 годом).