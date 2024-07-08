В Уфе за пять лет капитально отремонтируют 118 поликлиник и больниц.

«Отмечу, что модернизация медицинских организаций — это не просто капитальный ремонт, а новый взгляд на комфорт врачей и пациентов. Совместно с командой архитекторов и дизайнеров, в портфолио которых много социальных объектов в нашей республике, мы разработали единый дизайн-проект для детских поликлиник республики. К концу года планируем разработать дизайн-проект взрослых поликлиник», — пообещал министр здравоохранения.