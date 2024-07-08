В Уфе за пять лет капитально отремонтируют 118 поликлиник и больниц.

В Уфе в рамках региональной программы модернизации учреждений здравоохранения за пять лет, до 2029 года отремонтируют 118 поликлиник (54 взрослых, 33 детских, 25 объектов республиканских медучреждений, 6 стоматологических поликлиник). На модернизацию направят 3,46 млрд рублей, сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
«Впервые в городе Уфе запланировано масштабное переоснащение медицинским оборудованием больниц и поликлиник, в том числе предстоит замена в поликлиниках более 60 единиц тяжелой техники. Также планируется оснащение серверами, автоматизированными рабочими местами и современной мебелью», — отметил он.
В текущем году в рамках программы обновляют пять зданий четырех медицинских организаций: два корпуса детской поликлиники № 2, детскую поликлинику № 5 и республиканский противотуберкулезный диспансер. На ремонт выделено 234 млн рублей. После масштабного обновления медучреждения будут оформлены в едином стиле.
«Отмечу, что модернизация медицинских организаций — это не просто капитальный ремонт, а новый взгляд на комфорт врачей и пациентов. Совместно с командой архитекторов и дизайнеров, в портфолио которых много социальных объектов в нашей республике, мы разработали единый дизайн-проект для детских поликлиник республики. К концу года планируем разработать дизайн-проект взрослых поликлиник», — пообещал министр здравоохранения.
Напомним, региональная программа модернизации учреждений здравоохранения Уфы была запущена в 2023 году по инициативе Главы Башкирии.