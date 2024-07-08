На «Иннопром» представили первую в России автомастерскую на электрической тяге

— На стенде «Россети Урал» впервые в России будет презентована автомастерская на шасси «Урал» с гибридной силовой установкой. Напомним, что договоренности электросетевой компании с автозаводом «Урал» были достигнуты на выставке «ИННОПРОМ — 2023», автомобиль был разработан энергетиками и отечественным производителем спецтехники за год, — рассказали в пресс-службе «Россети Урал».