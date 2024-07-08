На «Иннопром» представили первую в России автомастерскую на электрической тяге

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» представили первую в России автомастерскую на электрической тяге. Она разработана совместно с «Россети Урал» и автозаводом «Урал».
— На стенде «Россети Урал» впервые в России будет презентована автомастерская на шасси «Урал» с гибридной силовой установкой. Напомним, что договоренности электросетевой компании с автозаводом «Урал» были достигнуты на выставке «ИННОПРОМ — 2023», автомобиль был разработан энергетиками и отечественным производителем спецтехники за год, — рассказали в пресс-службе «Россети Урал».
Посетители выставки могут своими глазами увидеть инновационную модель машины. Автомастерская оснащена всеми инструментами и оборудованием, которыми пользуются энергетики.
На данный момент компания «Россети Урал» использует около 1,4 тысяч единиц спецтехники. Из них большая часть — это автогидроподъемники и бригадные автомобили.