Первый поезд для ВСМ между Москвой и Петербургом произведут в 2027 году

«В 2027 году будет произведен первый электропоезд, он пойдет на сертификацию, для того, чтобы мы получили сертификат соответствия в 2028 году», — сказал он.
«На данный момент мы заключили контракт на два головных опытных образца с “Российскими железными дорогами”. И, собственно говоря, ведем работу сейчас по заключению контракта с ГТЛК на 41 высокоскоростной электропоезд. В целом на ВСМ-1 (Москва-Петербург — ред.) планируется использовать 43 электропоезда по финансовой модели».
По его словам, «Уральские локомотивы» при создании высокоскоростного электропоезда будут максимально вовлечены технологические процессы, которые поменяются для строительства российского аналога «Ласточки» — «Финиста».
«На данный момент производственный комплекс “Уральских локомотивов” проходит очень серьезную модернизацию. Мы планируем построить два дополнительных производственных комплекса общей площадью 60 тысяч квадратных метров, в которую будет размещено дополнительное технологическое оборудование».
Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости вице-президент «Синары» Александр Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с «Синарой» договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а всего планируется создание пяти таких трасс.