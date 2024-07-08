Первый поезд для ВСМ между Москвой и Петербургом произведут в 2027 году

Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости вице-президент «Синары» Александр Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с «Синарой» договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.