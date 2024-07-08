Волгоградская область приступила к уборочной кампании 2024

Аграрии Волгоградской области приступили к уборочной кампании 2024 года. Собирать урожай приходится при сорокаградусной жаре и засухе. Задачи проведения уборочной кампании с учетом складывающихся погодно-климатических условий рассмотрели 8 июля на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщили в обладмине.
— В настоящее время обмолочено 252 тысячи гектаров ранних зерновых культур. Намолочено полмиллиона тонн зерна, — подвел промежуточные итоги глава региона.
Началась в регионе и уборка овощей. Урожай собрали с 3% площадей — это 17 тысяч тонн капусты, огурцов и томатов. Идет сенокос и заготовка кормов. Для обеспечения продбезопасности губернатор поручил своим заместителями совместно с главами районов нарастить темпы уборки, держать на контроле соблюдение противопожарных правил и обеспечить на полях наличие спецтехники для оперативной ликвидации очагов возгораний.