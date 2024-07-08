Волгоградская область приступила к уборочной кампании 2024

Началась в регионе и уборка овощей. Урожай собрали с 3% площадей — это 17 тысяч тонн капусты, огурцов и томатов. Идет сенокос и заготовка кормов. Для обеспечения продбезопасности губернатор поручил своим заместителями совместно с главами районов нарастить темпы уборки, держать на контроле соблюдение противопожарных правил и обеспечить на полях наличие спецтехники для оперативной ликвидации очагов возгораний.