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В Минтруда напомнили, на каких условиях можно привлекать к работе подростков

В Министерстве труда и соцзащиты объяснили, как подростки могут подрабатывать в свободное от учебы время. Представители ведомства перечислили основные требования.

Работать можно с 14 лет, но только с письменного согласия одного из родителей. С 16 лет такое решение уже можно принимать самостоятельно.

Для подростков предусмотрен сокращенный рабочий график. Так, от 14 до 16 лет разрешено работать не более 23 часов в неделю. Во время каникул — не более 4 часов 36 минут в день и только на легких трудовых задачах. Те, кому уже исполнилось 16, могут трудиться не более 35 часов в неделю, или по 7 часов в день.

В ведомстве напомнили, что запрещено привлекать детей к ночным и сверхурочным работам, а также в праздничные и выходные дни. Кроме того, все лица моложе 18 лет принимаются на работу только после медосмотра.

Что касается заработка, размер начисленной заработной платы за полностью отработанный месяц не должен быть меньше минимальной зарплаты — 626 рублей.

экономика
занятость