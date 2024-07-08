В Минтруда напомнили, на каких условиях можно привлекать к работе подростков

Для подростков предусмотрен сокращенный рабочий график. Так, от 14 до 16 лет разрешено работать не более 23 часов в неделю. Во время каникул — не более 4 часов 36 минут в день и только на легких трудовых задачах. Те, кому уже исполнилось 16, могут трудиться не более 35 часов в неделю, или по 7 часов в день.