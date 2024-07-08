Что такое пенсионный аннуитет и что о нем нужно знать

Выгоден ли пенсионный аннуитет? Как разъясняет Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, ключевая выгода пенсионного аннуитета — возможность получить пенсию ранее достижения пенсионного возраста. Для мужчин возможно досрочное получение пенсии с 55 лет, а женщин — с 53 лет (с 2028 года — 53,5 года). Это выгодно, поскольку, как указано в ст. 207 Социального кодекса РК, пенсионный возраст для мужчин — 63 года, женщин — 61 год (с 2028 года — 61,5). Такая возможность доступна только вкладчикам Единого накопительного пенсионного фонда и только при достаточности пенсионных накоплений.