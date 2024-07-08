Что такое пенсионный аннуитет и что о нем нужно знать

Пенсионный аннуитет — альтернатива пенсии из ЕНПФ
Что такое пенсионный аннуитет? Согласно п. 72 ст. 1 Социального кодекса, пенсионный аннуитет — это особый договор страхования, по которому страхователь передает определенную сумму своих пенсионных накоплений страховой организации. Такая выкупная сумма по договору обяжет страховую организацию при достижении определенных условий регулярно делать страховые выплаты страхователю. Выплаты осуществляются пожизненно или в течение определенного срока.
Хотя пенсионный аннуитет по правовой природе — это страховой договор, законодатель в п. 68 ст. 1 Социального кодекса РК относит его к одному из подвидов пенсии. С его помощью государство фактически передает вопросы пенсионного обеспечения в частные руки — страховым компаниям, а лицо получает дополнительное право распоряжаться накоплениями в ЕНПФ по своему усмотрению.
Аннуитет позволяет получать пенсию раньше
Выгоден ли пенсионный аннуитет? Как разъясняет Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, ключевая выгода пенсионного аннуитета — возможность получить пенсию ранее достижения пенсионного возраста. Для мужчин возможно досрочное получение пенсии с 55 лет, а женщин — с 53 лет (с 2028 года — 53,5 года). Это выгодно, поскольку, как указано в ст. 207 Социального кодекса РК, пенсионный возраст для мужчин — 63 года, женщин — 61 год (с 2028 года — 61,5). Такая возможность доступна только вкладчикам Единого накопительного пенсионного фонда и только при достаточности пенсионных накоплений.
Обычно договор пенсионного аннуитета заключается на пожизненной основе. Страховая организация будет обязана осуществлять ежемесячные выплаты по аннуитету даже в том случае, если переданные ей из ЕНПФ пенсионные накопления страхователя закончатся. Как уточняет Агентство, при выплатах непосредственно из ЕНПФ они прекратятся тогда, когда исчерпаются накопления пенсионера, аннуитет же обеспечит гарантированный доход в старости.
Пенсионный аннуитет содержит ряд рисков
Хотя аннуитетная система имеет очевидные преимущества, она не лишена и недостатков. Какие минусы пенсионного аннуитета? К недостаткам пенсионного аннуитета относится:
- Фактическая стоимость. Если учесть размер выкупной суммы, который исчисляется миллионами тенге, пенсионный аннуитет очень дорогой способ инвестирования в свое будущее.
- Накопления сгорают после смерти. В большинстве случаев по страховому договору пенсионного аннуитета в случае смерти страхователя выплаты просто прекращаются, а переданные в страховую организацию пенсионные накопления не передаются наследникам. Исключением может быть внесение в договор гарантированного периода, при котором выплаты осуществляются независимо от того, жив или нет страхователь.
- Риск банкротства страховой. Договор аннуитета часто оформляется на годы вперед, что требует стабильности страховой компании. При неудачном выборе страховой страхователь рискует не получить выплаты, если она обанкротится.
При выборе аннуитета нужно в первую очередь учитывать его недостатки. Убедитесь в надежности страховой компании и проверьте ее лицензию. Если минусы не пугают, пенсионный аннуитет обычно превосходит по условиям выплаты из ЕНПФ.
Нужно заключить страховой договор
В п. 3 ст. 226 Социального кодекса РК установлено право лица свободно выбирать страховую организацию для заключения договора пенсионного аннуитета. Для заключения такого договора следует обратиться в любую страховую компанию на свой выбор.
Договор заключается в письменном виде на основании формы типового договора пенсионного аннуитета, установленного Министерством труда РК. Основное условие для заключения — участие страхователя в системе обязательного пенсионного страхования и наличие достаточного количества пенсионных взносов, перечисленных в ЕНПФ.
С 1 января 2024 года в ст. 226 Социального кодекса внесены изменения, согласно которым теперь разрешается заключать договор не только в физической письменной форме, но и делать это посредством интернета.
Заключать договор пенсионного аннуитета можно еще в 45 лет, но он будет отложенным, то есть выплаты начнутся все равно в 55 лет. Стоит помнить, что после заключения договора со временем от него можно отказаться. Предусмотрена процедура возврата в ЕНПФ разницы пенсионных накоплений.
Сумма достаточности исчисляется миллионами
Важное условие, без которого заключить договор пенсионного аннуитета невозможно, — сумма достаточности пенсионных накоплений. Если на пенсионном счету недостаточно денег, то в досрочном получении выплаты будет отказано.
Сумма достаточности для женщин 53 лет составляет почти 10 млн тенге, а мужчин 55 лет — почти 8 млн тенге. При покупке отложенного аннуитета в 45 лет женщине потребуется около 9 млн тенге, а мужчине — более 7 млн тенге. Инвалидам, в зависимости от группы, необходимо иметь 2−4 млн тенге накоплений, а работники на вредных условиях труда смогут рассчитывать на аннуитет при 5 млн накоплений.
Сумма ежемесячной выплаты устанавливается в договоре и рассчитывается по методике. В любом случае она не может быть ниже, чем 0,7 прожиточного минимума (30 384,9 тенге в 2024 году).
Супруги имеют право на совместный аннуитет
В п. 2 ст. 226 Социального кодекса РК предусмотрена возможность заключения договора пенсионного аннуитета, в котором страхователями могут быть два лица, приходящиеся друг другу супругами или близкими родственниками.
Как разъясняет Gov.kz, такой совместный аннуитет позволяет объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Это особенно выгодно в той ситуации, когда у одного из супругов недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета, а второй имеет излишек. Совместный пенсионный аннуитет позволит обоим супругам обеспечить себе доход в старости.
Важно, что на договор не влияет расторжение брака. Если супруги разойдутся, каждый из них получит свои выплаты.
В случае смерти одного из супругов второй все равно будет получать выплаты. Пенсионный аннуитет позволяет получать пенсионные выплаты за счет договора страхования раньше достижения пенсионного возраста. Для заключения договора нужно иметь достаточную сумму пенсионных накоплений. Если накоплений не хватает, то можно оформить совместный аннуитет.