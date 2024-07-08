В Казани капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 46%

В Казани капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, включенных в программу на этот год, выполнен на 46%. Всего из 180 домов полностью работа завершена на 11 объектах. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
«Жилой фонд требует неусыпного внимания. Каждый год мы ищем, находим и используем все возможности для увеличения объемов капитального ремонта и модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это участие и в федеральных проектах, и в национальных программах, и подготовка к проходящим в Казани различным глобальным мероприятиям», — отметил руководитель исполкома Рустем Гафаров.
Он добавил, что работа не прекращается, даже несмотря на жаркую погоду. «Это, поверьте, очень сложно. Думаю, что девять человек из десяти, привыкших трудиться в офисе под кондиционерами, не продержались бы на такой жаре и одного дня. Наши люди, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, работают, делают все возможное и невозможное, чтобы исключить аварии и обеспечить высокое качество жизни горожан», — сказал Рустем Гафаров.
Городские жилищные организации, управляющие компании и ТСЖ, помимо капремонта, выполняют широкий перечень работ за счет средств текущего ремонта. Так, обновляются кровли 30 домов, фасады 26 зданий, на 16 объектах устанавливаются узлы погодного регулирования отопления. В 158 МКД выполнят ремонт лестничных клеток.
«На сегодня эта программа выполнена на 38%. Работы идут по плану, контроль осуществляет МУП “Служба технического надзора”, — сообщил Искандер Гиниятуллин.
Спикер напомнил, что в Казани к саммиту БРИКС отремонтировали фасады и крыши 34 домов из 39 запланированных. Специалисты ведут работы на оставшихся точках — объектах культурного наследия.
Отдельно решается вопрос по расселению горожан из аварийного жилья. В первом полугодии в столице РТ такими домами были признаны шесть объектов. Всего в Казани продолжения программы расселения аварийного жилья ждут 113 МКД. Из них по 16 объектам есть решения судов, обязывающие исполком города расселить людей из этих домов.
«В настоящее время раисом республики согласован очередной этап программы на сумму 73 миллиона, на которые мы сможем расселить 17 жилых помещений, где проживают 60 казанцев», — добавил докладчик.
Камила Вильданова.