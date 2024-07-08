В Казани капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 46%

Он добавил, что работа не прекращается, даже несмотря на жаркую погоду. «Это, поверьте, очень сложно. Думаю, что девять человек из десяти, привыкших трудиться в офисе под кондиционерами, не продержались бы на такой жаре и одного дня. Наши люди, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, работают, делают все возможное и невозможное, чтобы исключить аварии и обеспечить высокое качество жизни горожан», — сказал Рустем Гафаров.