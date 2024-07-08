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Глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс

Президент подписал Закон РК «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)», передает агентство Kazinform.

Источник: Kazinform

— Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)», — говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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