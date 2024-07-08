Глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс

— Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)», — говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
Президент подписал Закон РК «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)», передает агентство Kazinform.
— Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)», — говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.