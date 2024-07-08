Средняя зарплата в IT-отрасли в Екатеринбурге достигла почти 130 тысяч рублей

Рейтинг был представлен по данным за первый квартал 2024 года. В Тюмени самые высокие зарплаты в этот период получали рабочие в добывающей отрасли. В среднем они зарабатывают по 267 тыс. руб.
Напомним, в Екатеринбурге сфера строительства стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в первом полугодии 2024 года. По данным «Авито Работы», среднее зарплатное предложение для новых сотрудников в строительной отрасли составило 88,4 тыс. руб., что на 29% превышает показатели первого полугодия 2023 года.