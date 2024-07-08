Иннопром-2024: крупные компании Челябинской области подписали соглашения о цифровом развитии

Также было подписано соглашение с ИТ-лицеем «Привилегия». Телеком-оператор и уникальный для региона ИТ-лицей договорились о совместном внедрении цифровых сервисов в учебный процесс. Учебное заведение будет обеспечено современной инфраструктурой, также будет оказана помощь с профориентацией учащихся в сфере ИТ.