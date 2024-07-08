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Иннопром-2024: крупные компании Челябинской области подписали соглашения о цифровом развитии

На промышленной выставке «Иннопром-2024» подписали ряд важных соглашений.

Источник: Комсомольская правда

На международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге национальный провайдер «Ростелеком» подписал ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими компаниями и организациями региона.

Вместе с «АПРИ» договорились о развитии телекоммуникаций в жилых проектах. Стороны будут развивать инфраструктуру и внедрять энергосберегающие решения на объектах девелопера.

Также было подписано соглашение с ИТ-лицеем «Привилегия». Телеком-оператор и уникальный для региона ИТ-лицей договорились о совместном внедрении цифровых сервисов в учебный процесс. Учебное заведение будет обеспечено современной инфраструктурой, также будет оказана помощь с профориентацией учащихся в сфере ИТ.

Вместе с Министерством образования и науки Челябинской области планируется реализовывать программы инновационного развития, внедрять цифровые сервисы с искусственным интеллектам. Запланирован обмен информацией по значимым проектам и проведение профильных мероприятий.

А с Челябинским компрессорным заводом подписали соглашение о партнерстве в области цифровой безопасности, энергоэффективности, импортозамещения и предиктивной аналитики на производстве.

экономика