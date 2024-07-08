В Росконтроле южноуральцам рассказали, как снизить ежемесячный платёж по ипотеке

— Даже скидка в 6% при ставке 18,9% и среднем сроке кредитования около 23 лет снизит ежемесячные платежи по ипотеке на 5,6%, а если скидка будет на уровне 20%, то ежемесячные платежи снизятся почти на 29%, — отметили в Росконтроле. — Плюс не стоит забывать, что в будущем при рефинансировании меньшая сумма, оформленная в кредит, даст большую выгоду, поэтому торг при покупке как на вторичном, так и на первичном рынке в ближайшие месяцы будет в тренде.