В Росконтроле южноуральцам рассказали, как снизить ежемесячный платёж по ипотеке

Эксперты утверждают, что сейчас многие банки начали активно предлагать покупку с более низкой ставкой при условии оплаты единовременной комиссии.
— Например, при стоимости объекта недвижимости 5 млн рублей, ставке 19,1%, первоначальном взносе 2 млн рублей сроком на 30 лет ежемесячный платеж при обычных условиях составит 47 913 рублей. Но если заплатить банку единовременную комиссию 6,81% от суммы кредита, уменьшив первоначальный взнос, можно на первый год кредитования получить ставку 11,5%, в этом случае ежемесячный платеж в этот период будет ниже на треть — 31 880 рублей.
В основном, таким способом снижения ежемесячных платежей пользуются те, кто рассчитывает на уменьшение ипотечных ставок в будущем или планирует рефинансировать кредит по более выгодным условиям.
Аналитики добавили, что сейчас растёт актуальность торга при покупке недвижимости — это один из самых простых способов снизить платёж. При этом из-за выросших сроков продажи квартир на вторичном рынке средняя скидка приближается к 6%.
— Даже скидка в 6% при ставке 18,9% и среднем сроке кредитования около 23 лет снизит ежемесячные платежи по ипотеке на 5,6%, а если скидка будет на уровне 20%, то ежемесячные платежи снизятся почти на 29%, — отметили в Росконтроле. — Плюс не стоит забывать, что в будущем при рефинансировании меньшая сумма, оформленная в кредит, даст большую выгоду, поэтому торг при покупке как на вторичном, так и на первичном рынке в ближайшие месяцы будет в тренде.
С понедельника, 1 июля, в Челябинской области, как и во всей России, завершилась программа льготной ипотеки, действовавшая более четырёх лет. За это время в стране было оформлено более 1,5 миллионов кредитных займов на жильё в новостройках под 8%.