МНС Беларуси сказало, кому нужно купить платежные терминалы в 2025 году

В Министерстве по налогам и сборам объяснили, кому в Беларуси придется перейти на использование платежных терминалов в отдельных сферах с 1 июля 2025 года, пишет БелТА.
Так, с 1 июля 2025-го, в Беларуси расширится перечень объектов и видов деятельности, в которых субъектами хозяйствования используются платежные терминалы. Это регламентирует постановление Совмина и Нацбанка об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа (приложение 1−1 к постановлению № 924/16 от 6 июля 2011-го).
В перечень таких объектов вошли разносная торговля, оказание услуг и продажи в поездах городских, региональных, межрегиональных, международных, коммерческих линий товаров (кроме алкогольных напитков и табачных изделий) в ассортименте БЖД, торговля с доставкой товаров на дом операторами почты и электросвязи, выездными бригадами организаций службы быта и коммунальных услуг. Новшества с платежными терминала коснутся и выполнения работ, оказания услуг вне постоянного места осуществления деятельности, автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (кроме автомобилей-такси), объектов бытового обслуживания населения с числом работников не более одного человека в смену. И также — оказания от имени дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств услуг по приему заявлений о выдаче визы.
Однако, уточняется, что включение объектов и видов деятельности в приложение не подразумевает обязательного приобретение и использование карточного платежного терминала.
— Выполнение предлагаемой обязанности предполагает возможность использования в том числе программного обеспечения, позволяющего принимать безналичные платежи, — прокомментировали в МНС.