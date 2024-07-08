МНС Беларуси сказало, кому нужно купить платежные терминалы в 2025 году

В перечень таких объектов вошли разносная торговля, оказание услуг и продажи в поездах городских, региональных, межрегиональных, международных, коммерческих линий товаров (кроме алкогольных напитков и табачных изделий) в ассортименте БЖД, торговля с доставкой товаров на дом операторами почты и электросвязи, выездными бригадами организаций службы быта и коммунальных услуг. Новшества с платежными терминала коснутся и выполнения работ, оказания услуг вне постоянного места осуществления деятельности, автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (кроме автомобилей-такси), объектов бытового обслуживания населения с числом работников не более одного человека в смену. И также — оказания от имени дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств услуг по приему заявлений о выдаче визы.