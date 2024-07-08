В России рассматривается возможность повышения ключевой ставки.

На заседании в июле Центробанк обсудит повышение ключевой ставки до 17% или 18%, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. Он отметил, что «высокие темпы экономического роста сопровождаются высоким уровнем инфляции» и к цели в 4% удастся выйти не раньше середины 2025 года.
Он напомнил, что и на заседании в июне, когда ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, обсуждались целесообразность ее повышения «до 17% или даже до 18%» годовых. Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании.
«Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — добавил Алексей Заботкин.