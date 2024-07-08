В России рассматривается возможность повышения ключевой ставки.

Он напомнил, что и на заседании в июне, когда ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, обсуждались целесообразность ее повышения «до 17% или даже до 18%» годовых. Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании.