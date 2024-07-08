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Молдова получит от Канады финансовую помощь

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Республика Молдова может воспользоваться кредитом в размере 120 миллионов канадских долларов, предоставленным правительством Канады.

Источник: © РИА Новости

Консультативное заключение о начале переговоров по соответствующему соглашению одобрили члены парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

Финансовые средства будут направлены на финансирование нужд государственного бюджета. Также финансовая помощь дополнит программу, предложенную Молдове Всемирным банком «Операция по политике развития для поддержки роста и устойчивости Молдовы».

Кредит Молдове будет предоставлен сроком на десять лет. После подписания документа парламент рассмотрит проект его ратификации.

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