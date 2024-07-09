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Вайсберг «устранился» от банкротства омской «ОШИ»

В понедельник, 8 июля 2024 года, в специализированном реестре опубликовано сообщение об освобождении от обязанностей конкурсного управляющего ООО «ОША». Свыше 4 лет ходом банкротной процедуры на предприятии, которое принадлежит нескольким членам семейства Веретено-Аверченко, управлял Александр Вайсберг, утвержденный региональным Арбитражем в конце 2019 года.

Источник: Reuters

«Конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью “ОША” Кабанов Алексей Николаевич сообщает, что определением Арбитражного суда Омской области от 03.07.2024 г. по делу А46−1611/2019 Вайсберг Александр Петрович освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью “ОША”. Конкурсным управляющим обществом с ограниченной ответственностью “ОША” утвержден Кабанов Алексей Николаевич, являющийся членом Ассоциации “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий”, — гласит официальное сообщение.

Отметим, согласно материалам Арбитражного суда Омской области, Александр Вайсберг самостоятельно просил освободить его от обязанностей конкурсного управляющего ООО «ОША». Суд не нашел оснований для отказа.

В трудовой биографии Алексея Кабанова, в частности, руководство процедурой банкротства нескольких аграрных предприятий, включая ООО «Побочино» и ООО «Оглухинское».

Напомним, банкротное дело в отношении ООО «ОША», зарегистрированного в январе 1998 года по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», рассматривается с февраля 2019 года. В декабре того же года на предприятии стартовало конкурсное производство, которое на постоянной основе вел упомянутый Александр Вайсберг. В процессуальных материалах фигурирует сумма задолженности свыше 478 миллионов рублей, основными кредиторами значатся два банка.