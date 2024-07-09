Вайсберг «устранился» от банкротства омской «ОШИ»

«Конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью “ОША” Кабанов Алексей Николаевич сообщает, что определением Арбитражного суда Омской области от
Отметим, согласно материалам Арбитражного суда Омской области, Александр Вайсберг самостоятельно просил освободить его от обязанностей конкурсного управляющего ООО «ОША». Суд не нашел оснований для отказа.
В трудовой биографии Алексея Кабанова, в частности, руководство процедурой банкротства нескольких аграрных предприятий, включая ООО «Побочино» и ООО «Оглухинское».
Напомним, банкротное дело в отношении ООО «ОША», зарегистрированного в январе 1998 года по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», рассматривается с февраля 2019 года. В декабре того же года на предприятии стартовало конкурсное производство, которое на постоянной основе вел упомянутый Александр Вайсберг. В процессуальных материалах фигурирует сумма задолженности свыше 478 миллионов рублей, основными кредиторами значатся два банка.