Вайсберг «устранился» от банкротства омской «ОШИ»

Напомним, банкротное дело в отношении ООО «ОША», зарегистрированного в январе 1998 года по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», рассматривается с февраля 2019 года. В декабре того же года на предприятии стартовало конкурсное производство, которое на постоянной основе вел упомянутый Александр Вайсберг. В процессуальных материалах фигурирует сумма задолженности свыше 478 миллионов рублей, основными кредиторами значатся два банка.