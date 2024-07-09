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В центре Омска на время ремонта полностью закроют ключевой мост

В распоряжении «СуперОмска» оказалась информация администрации города для комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства и землепользования по организации движения во время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ и Комсомольского моста.

Источник: SuperOmsk.ru

Что примечательно, ключевую, по мнению автора, переправу, как можно обозначить Комсомольский мост через Омь в центре города, планируется закрывать для движения полностью.

"Проектной документацией по объекту предусмотрена полная замена железобетонных балок пролетного строения моста и всей плиты проезжей части.

В связи с изложенным на время проведения работ по объекту движение транспорта и пешеходов по мосту будет полностью прекращено", — заявляется в ответе мэрии Омска для профильного комитета горсовета.

В информации администрации города заявляется, что ориентировочные сроки выполнения строительно-монтажных работ на объекте — с октября 2025 по октябрь 2026 года.

Напомним, осенью 2024 года предполагается начать работы по капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ (у Телецентра. — Прим. ред.). Отметим, что на период реконструкции движение транспорта по данному мосту планируется организовать по четырем из шести существующих полос движения (по две полосы в каждом направлении).