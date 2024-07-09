В центре Омска на время ремонта полностью закроют ключевой мост

Что примечательно, ключевую, по мнению автора, переправу, как можно обозначить Комсомольский мост через Омь в центре города, планируется закрывать для движения полностью.
"Проектной документацией по объекту предусмотрена полная замена железобетонных балок пролетного строения моста и всей плиты проезжей части.
В связи с изложенным на время проведения работ по объекту движение транспорта и пешеходов по мосту будет полностью прекращено", — заявляется в ответе мэрии Омска для профильного комитета горсовета.
В информации администрации города заявляется, что ориентировочные сроки выполнения строительно-монтажных работ на объекте — с октября 2025 по октябрь 2026 года.
Напомним, осенью 2024 года предполагается начать работы по капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ (у Телецентра. — Прим. ред.). Отметим, что на период реконструкции движение транспорта по данному мосту планируется организовать по четырем из шести существующих полос движения (по две полосы в каждом направлении).