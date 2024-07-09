В центре Омска на время ремонта полностью закроют ключевой мост

Напомним, осенью 2024 года предполагается начать работы по капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ (у Телецентра. — Прим. ред.). Отметим, что на период реконструкции движение транспорта по данному мосту планируется организовать по четырем из шести существующих полос движения (по две полосы в каждом направлении).