Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 9 июля 2024

В Национальном банке Беларуси объявили курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 9 июля 2024, вторник.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, Нацбанк установил следующие курсы на 9 июля, вторник: 1 доллар США равен 3,2119 рубля, 1 евро — 3,4797 BYN, 100 российских рублей — 3,6428 белорусского рубля.
В сравнении с данными за 8 июля, понедельник, курсы доллара и евро снизились, а курс российского рубля, наоборот подрос. В частности, курс: 1 доллара США потерял 0,0036 белорусского рубля, 1 евро — 0,0014 белрубля, а российский рубль прибавил 0,003.