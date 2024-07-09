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Беглов: Станция «Горный институт» в Петербурге откроется первой

Сроки открытия губернатор не назвал.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна очередность открытия новых станций метро в Петербурге. По словам главы города Александра Беглова, первой на очереди стоит «Горный институт» на Васильевском острове.

— Мы обновили программу строительства, заново запустили работу, и сейчас стройка идет сразу на нескольких направлениях, — заявил градоначальник в еженедельном радиоэфире.

Следом после «Горного института» откроется «Путиловская», а после нее — «Казаковская». Губернатор также напомнил о недавнем открытии обновленной «Чернышевской».

Строители сейчас ожидают приезда новой техники. Метро в Петербурге прокладывают при помощи горнопроходческих щитов и тех, что прибыли раньше, уже недостаточно. Работы идут по строительству сразу четырех станций. Кроме того, специалисты начали продлевать «зеленую» линию для строительства «Богатырской» и «Каменки».

метро