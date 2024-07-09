Беглов: Станция «Горный институт» в Петербурге откроется первой

Строители сейчас ожидают приезда новой техники. Метро в Петербурге прокладывают при помощи горнопроходческих щитов и тех, что прибыли раньше, уже недостаточно. Работы идут по строительству сразу четырех станций. Кроме того, специалисты начали продлевать «зеленую» линию для строительства «Богатырской» и «Каменки».