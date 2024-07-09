Мишустин выступит на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Глава российского правительства во время поездки на «Иннопром» выступит на главной стратегической сессии «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса». В ее работе также примут участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
В графике Мишустина также встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В мероприятиях поездки примут участие вице-премьеры РФ Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Открытие стенда ОАЭ.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Ежегодно ее посещают порядка 40 тысяч человек. Ранее партнерами выставки становились Китай, Индия, Япония, Корея, Турция, Италия, Казахстан и Белоруссия.
В этом году «Иннопром» длится с 8 по 11 июля, а страной-партнером выставки являются Объединенные Арабские Эмираты. Накануне делегаты из ОАЭ торжественно открыли стенд своего государства на площадке выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, исполнив традиционный национальной танец Аль-Айяла.
Национальная экспозиция ОАЭ представляет перспективные разработки и приоритетные направления промышленно-экономического сотрудничества. Также в рамках деловой программы пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ», на котором специалисты обсудят уже реализующиеся совместные проекты и перспективы расширения взаимодействия в области промышленной и технологической кооперации.
Важная площадка для обмена практиками.
«Иннопром» является очень важной площадкой для обмена мнениями и лучшими практиками, поиска оптимальных путей развития ключевых отраслей, отмечал премьер-министр РФ во время визита на выставку в прошлом году. В ходе выступления на пленарной сессии Мишустин тогда оценил взаимодействие российского бизнеса с зарубежными партнерами, прокомментировал успехи российской экономики, отметив, что Россия справляется со всеми вызовами.
Также Мишустин говорил о важных задачах, которые стоят перед российской промышленностью. К примеру, глава правительства РФ говорил о необходимости повышения устойчивости производственной сферы в новых условиях и снижения влияния неблагоприятной внешней конъюнктуры, достижения полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях.
Наверняка в ходе выступления 9 июля премьер-министр выскажется и на тему антироссийских санкций. В прошлом году Мишустин посвятил этой теме часть своего выступления, отметив, что каждый сегмент промышленности — от автопрома до энергетического машиностроения — должен обладать максимальной стойкостью против санкций. Для этого во всех основных обрабатывающих отраслях нужно выйти на более высокий уровень конкурентоспособности. А основные ориентиры для дальнейшей работы предприятий — предельно глубокая локализация промышленных изделий, насыщение внутреннего спроса, увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью.