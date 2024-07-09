Мишустин выступит на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Наверняка в ходе выступления 9 июля премьер-министр выскажется и на тему антироссийских санкций. В прошлом году Мишустин посвятил этой теме часть своего выступления, отметив, что каждый сегмент промышленности — от автопрома до энергетического машиностроения — должен обладать максимальной стойкостью против санкций. Для этого во всех основных обрабатывающих отраслях нужно выйти на более высокий уровень конкурентоспособности. А основные ориентиры для дальнейшей работы предприятий — предельно глубокая локализация промышленных изделий, насыщение внутреннего спроса, увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью.