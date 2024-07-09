Северную территорию Хабаровского края предлагают сделать ТОРом

— В нашем районе уже сейчас активно работают крупные инвесторы. Недалеко от посёлка Тугур запущен комбинат по обогащению золотоносной руды — Кутынский ГОК. Строятся Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга на мысе Манорский для перевалки доставляемого по ней с якутских месторождений угля, — отметил заместитель председателя собрания депутатов Тугуро-Чумиканского района Юрий Мусатов. — Режим ТОР способствовал бы привлечению к нам новых инвесторов под новые проекты. А это налоговые отчисления, а главное, привлечение в район новых специалистов, рост населения. Предложения на этот счёт с обоснованием целесообразности распространить режим ТОР на наш муниципалитет готовятся.