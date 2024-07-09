Северную территорию Хабаровского края предлагают сделать ТОРом

Инициативу распространить режим территории опережающего социально-экономического развития на Тугуро-Чумиканский район на севере Хабаровского края обсуждают в муниципалитете. Это будет способствовать ускоренному развитию этого отдалённого и очень малонаселённого уголка региона. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в районном собрании депутатов.
— В нашем районе уже сейчас активно работают крупные инвесторы. Недалеко от посёлка Тугур запущен комбинат по обогащению золотоносной руды — Кутынский ГОК. Строятся Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга на мысе Манорский для перевалки доставляемого по ней с якутских месторождений угля, — отметил заместитель председателя собрания депутатов Тугуро-Чумиканского района Юрий Мусатов. — Режим ТОР способствовал бы привлечению к нам новых инвесторов под новые проекты. А это налоговые отчисления, а главное, привлечение в район новых специалистов, рост населения. Предложения на этот счёт с обоснованием целесообразности распространить режим ТОР на наш муниципалитет готовятся.
Среди потенциально перспективных проектов называют возможность появления в Тугуро-Чумиканском районе металлургического кластера. Дело в том, что на его территории ещё во времена СССР было открыто довольно крупное месторождение железной руды. Расположено оно к югу от отдалённого села Удское. Советские геологи оценили запасы примерно в 5 млрд тонн. Однако его доразведку и эксплуатацию тогда признали нерентабельной. Не было путей для вывоза руды.
Теперь же через Тугуро-Чумиканский район прокладывается железнодорожная ветка, появится современный порт. Один из недропользователей уже получил лицензии на геологическое изучение Мильканской, Галамской, Улканской, Ирской и Итматинской площадей проявлений железных руд. Срок действия документов — до осени 2029 года.
Если сделанные ещё в прошлом запасы подтвердятся, возможно станет целесообразным строительство в Тугуро-Чумиканском районе Тихоокеанского металлургического завода. Уголь, который будут возить на побережье Охотского моря, коксующийся. А значит он пригоден для производства стали.
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В настоящее время преференциями ТОР в Хабаровском крае могут пользоваться резиденты в таких северных территориях, как Николаевский район и Охотский муниципальный округ.