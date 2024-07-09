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В новосибирской ОЭЗ «Новосибирск» планируется разместить около 50 резидентов

Совокупный объем инвестиций, которые планируют вложить резиденты, оценивается в 90 миллиардов рублей.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В первой особой экономической зоне (ОЭЗ) «Новосибирск», созданной в Новосибирской области, планируется разместить до 50 резидентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца ГК «Фининвест», учредителя УК Александра Кахидзе.

Как сообщает управляющая компания ОЭЗ, в числе потенциальных резидентов — предприятия, занимающиеся производством электрооборудования, строительных материалов, деревообработкой и логистикой. Совокупный объем инвестиций, которые планируют вложить резиденты, оценивается в 90 миллиардов рублей.

Александр Кахидзе заявил, что «проводится активная работа по привлечению потенциальных резидентов».

Он также подчеркнул, что особое внимание уделяется промышленным предприятиям, которые будут способствовать импортозамещению и укреплению технологического суверенитета России.

экономика