В новосибирской ОЭЗ «Новосибирск» планируется разместить около 50 резидентов

В первой особой экономической зоне (ОЭЗ) «Новосибирск», созданной в Новосибирской области, планируется разместить до 50 резидентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца ГК «Фининвест», учредителя УК Александра Кахидзе.