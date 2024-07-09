Прирост на 14%: валовый региональный продукт Приморья вырос за четыре года

По данным регионального министерства экономического развития, на 26,2% объем ВРП Приморья вырос в строительстве, на 15% — в логистике, на 3% в оптовой и розничной торговле. В 2023 году экономика края выросла практически по всем показателям. Инвестиции увеличились на 15%, ввод жилья — на 16%, грузооборот — на 5%, розничная торговля — на 4%. Об этом сообщил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.