Прирост на 14%: валовый региональный продукт Приморья вырос за четыре года

Объем ВРП Приморского края с 2018 по 2022 годы вырос на 13,8%. Он составил 1,54 триллиона рублей. Существенный рост в 2022 году произошел в строительстве, логистике и оптовой и розничной торговле, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По данным регионального министерства экономического развития, на 26,2% объем ВРП Приморья вырос в строительстве, на 15% — в логистике, на 3% в оптовой и розничной торговле. В 2023 году экономика края выросла практически по всем показателям. Инвестиции увеличились на 15%, ввод жилья — на 16%, грузооборот — на 5%, розничная торговля — на 4%. Об этом сообщил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.
По словам министра, экономика Приморья устояла и получила импульс к развитию, благодаря повороту на Восток. Край сейчас — ворота страны в Азию. Внешнеторговый оборот с 2021 года вырос на 23%, оборот контейнеров в портах — на 24%.
Напомним, управляющая компания промышленного парка «Большой камень» заключила договор аренды на часть земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта. На участке площадью более 55 тысяч квадратных метров в течение трех лет будет возведен логистический терминал для обработки генеральных грузов и контейнеров, что обеспечит эффективную обработку значительных объемов экспортно-импортных грузопотоков, способствуя развитию торговли.