Инвестору Спутника дадут налоговые преференции и льготное финансирование

Построить в городе-спутнике планируется два миллиона квадратных метров недвижимости, в которых смогут жить до 80 тысяч человек. Кроме того, в городе появятся набережная на берегу Амурского залива, деловой центр, производственные технико-внедренческие парки, общественные территории, высокотехнологичный кластер, центр креативных индустрий, санатории, СПА-комплексы, благоустроенные парки и пляжи, гостиницы.