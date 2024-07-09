Инвестору Спутника дадут налоговые преференции и льготное финансирование

В Приморье отбирают инвестора для строительства города-спутника Владивостока в Надеждинском районе. Он получит статус резидента ТОР, налоговые преференции и доступ к льготному финансированию, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики.
Потенциальные инвесторы должны предоставить доказательство, что за последние пять лет они построили не менее миллиона квадратных метров жилья, офисных или торговых помещений, гостиниц. Таковыми могут стать акты ввода зданий в эксплуатацию или акты выполненных работ.
Также будущий инвестор должен доказать свою финансовую состоятельность — у него должны быть подтвержденные источники финансирования проектов в размере не менее 5% от заявленных частных инвестиций.
Кроме того, от е требуется готовность заключить концессионные соглашения на строительство инженерной защиты будущего города от подтоплений и набережных на Де-Фризе и Байкале.
Ключевым критерием при определении победителя станет максимальный объем частных инвестиций, предлагаемых инвестором к вложению в объекты города-спутника.
Взамен отобранные инвесторы станут резидентами ТОР «Надеждинская» и получат соответствующие преимущества: возможность льготной субаренды земельных участков, налоговые преференции и доступ к дешевому финансированию.
Построить в городе-спутнике планируется два миллиона квадратных метров недвижимости, в которых смогут жить до 80 тысяч человек. Кроме того, в городе появятся набережная на берегу Амурского залива, деловой центр, производственные технико-внедренческие парки, общественные территории, высокотехнологичный кластер, центр креативных индустрий, санатории, СПА-комплексы, благоустроенные парки и пляжи, гостиницы.
Подать заявку на участие в отборе потенциальные инвесторы могут до 7 августа. До конца августа будет отобран победитель, с которым подпишут соглашение о реализации проекта в статусе резидента ТОР во время проведения Восточного экономического форума.