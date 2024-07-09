В Башкирии появятся шесть новых крупных спортивных объектов

— Октябрьский у нас — один из самых спортивных городов Башкирии, — высказался по этому поводу Радий Фаритович. — Задача муниципалитета — во всём поддерживать инвестора и быстро построить бассейн. После ввода его в эксплуатацию в Октябрьском будет мощный спортивный кластер.