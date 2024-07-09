В Башкирии появятся шесть новых крупных спортивных объектов

Так, уже строится уфимский универсальный спортивный комплекс «Мёд», спортивный центр с бассейном и игровым залом «Амфибия» в Нефтекамске, плавательный бассейн в Октябрьском и стерлитамакский физкультурно-оздоровительный комплекс «Алга». Все спортивные сооружения возводятся по российской программе «Я выбираю спорт».
Общая стоимость строительства всех этих комплексов составляет более трех миллиардов рублей, из которых 1,4 миллиарда — за счет средств инвесторов и столько же выделяет российская казна. 200,2 миллиона рублей были направлены из бюджета Башкирии, а 49,7 миллиона дали местные бюджеты.
— Два объекта уже ввели в эксплуатацию — это физкультурно-оздоровительные комплексы «Физра-Д» и «Физра-Р» в Уфе, — сообщил министр спорта региона Руслан Хабибов.
Руслан Хабибов пояснил, что, согласно концессионному соглашению, эксплуатацией объектов занимается сам концессионер.
— Это позволяет экономить бюджетные средства на расходах по содержанию комплексов, — отметил Руслан Тагирович. — При этом к обязательствам концессионера относится и бесплатное предоставление социальных часов для занятий детских спортивных секций.
Глава Башкирии Радий Хабиров в режиме видеосвязи дал старт строительству бассейна в Октябрьском. Стоимость объекта составляет более одного миллиарда рублей. Сначала в Октябрьском планировалось оборудовать 25-метровый бассейн, однако инвестор решил построить 50-метровый. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.
— Октябрьский у нас — один из самых спортивных городов Башкирии, — высказался по этому поводу Радий Фаритович. — Задача муниципалитета — во всём поддерживать инвестора и быстро построить бассейн. После ввода его в эксплуатацию в Октябрьском будет мощный спортивный кластер.